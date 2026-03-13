Vừa bước qua cổng nhà chồng với chiếc váy cưới trắng tinh, tôi quỵ ngã khi đứa trẻ lạ mặt lao tới ôm chân gọi "Mẹ ơi

Tâm sự gia đình 13/03/2026 16:23

Anh nói cách đây 3 tuần, anh mới biết mình có một đứa con trai. Mẹ của đứa trẻ là người phụ nữ anh từng qua lại chớp nhoáng khi đi công tác xa nhà. Cô ấy nuôi con bấy lâu nay, sau khi lập gia đình thì chồng không chấp nhận được đứa trẻ. Cô ấy đành đem con đến cho cha ruột nuôi.

Vì nhà anh nghèo hơn nhà tôi, bố mẹ tôi lo lắng con gái phải sống khổ. Nhưng tôi vẫn nhất quyết lấy anh nên bố mẹ cũng đành chịu.

Tôi hạnh phúc trong ngày tổ chức đám cưới, chuẩn bị đón chào một cuộc sống mới cùng người đàn ông mình yêu. Tôi mặc váy cưới xinh đẹp bước qua cổng nhà chồng. Lúc đó tôi đang mơ mộng về những ngày tươi đẹp sắp tới. Bỗng dưng có một đứa trẻ mặc đồ nghiêm chỉnh chạy tới ôm lấy chân tôi. Điều khiến tôi hoảng hốt hơn nữa là đứa trẻ này liên tục gọi tôi là “Mẹ ơi”.

Tôi bất ngờ bối rối, liền kéo tay đứa trẻ ra, tôi nói rằng mình không phải là mẹ của nó. Vừa nghe tôi nói thế, đứa bé khóc òa lên. Tôi rối rắm không biết phải làm sao thì chồng tôi đi đến bế đứa bé lên. Chồng tôi yêu chiều nhìn đứa nhỏ, bảo nó phải ngoan ngoãn đừng quấy phá nữa.

Nghe chồng tôi nói, đứa nhỏ im liền, rồi chạy vào nhà, gọi em trai của chồng tôi là chú. Tôi muốn hỏi chồng đứa trẻ đó là ai nhưng vì còn phải tiếp khách nên tôi định sẽ nói chuyện với anh sau.

Vừa bước qua cổng nhà chồng với chiếc váy cưới trắng tinh, tôi quỵ ngã khi đứa trẻ lạ mặt lao tới ôm chân gọi 'Mẹ ơi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tôi cũng tò mò đứa trẻ là ai. Đến khi nghe câu trả lời từ chồng, tôi choáng váng đầu óc. Anh nói cách đây 3 tuần, anh mới biết mình có một đứa con trai. Mẹ của đứa trẻ là người phụ nữ anh từng qua lại chớp nhoáng khi đi công tác xa nhà. Cô ấy nuôi con bấy lâu nay, sau khi lập gia đình thì chồng không chấp nhận được đứa trẻ. Cô ấy đành đem con đến cho cha ruột nuôi.

Mẹ tôi nghe chồng tôi nói thế thì tức giận lắm, bà không thể chấp nhận chuyện con gái mình phải làm mẹ kế. Bà còn dùng những lời lẽ khó nghe nói với chồng tôi. Mẹ tôi nói con rể đã nghèo thì đành, đằng này còn có con riêng thì bà không chịu được. Mẹ bắt tôi phải dọn về nhà ngay, không gả nữa.

Sau khi tôi bị gia đình kéo về thì chồng tôi cũng không liên lạc. Tôi sợ không giữ được cuộc hôn nhân này nên gọi cho anh. Kết quả là anh cũng chẳng muốn tiếp tục, nói là để tôi tự do. Nhưng anh nói nếu tôi muốn làm vợ anh thì phải yêu thương đứa nhỏ, đừng để bố mẹ tôi kiểm soát nữa.

Tôi rối qua, một bên là bố mẹ đẻ, một bên là người mình thương, tôi phải làm sao đây? Huống hồ, tôi không đủ tự tin để làm mẹ kế, càng bất ngờ vì chuyện có con riêng của chồng.

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng chuyển nóng 1 tỷ mừng bồ đẻ con trai, vợ cười ngất hé lộ bí mật "đổ vỏ"

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay

Chồng bỏ đi ở với nhân tình cả tháng, vợ chỉ gửi đúng 3 chữ khiến gã cuốn gói về ngay