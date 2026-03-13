Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Mạng xã hội xôn xao đoạn clip được cho là nhạc sĩ Minh Khang (chồng người mẫu Thúy Hạnh) có lời qua tiếng lại khá căng thẳng với một nam tài xế taxi.

Mới đây, nhạc sĩ Minh Khang bất ngờ trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân xuất phát từ một đoạn clip đang lan truyền mạnh trên TikTok, ghi lại cuộc tranh cãi gay gắt giữa một người đàn ông và một tài xế xe công nghệ. Trong video, người đàn ông ngồi trên xe liên tục thể hiện thái độ bức xúc khi cho rằng tài xế không làm theo yêu cầu của mình. Không khí cuộc trò chuyện nhanh chóng trở nên căng thẳng khi người đàn ông trong vai trò hành khách này có những lời lẽ khá nặng nề, thậm chí văng tục. Một số câu nói được ghi lại trong clip như: “Sao, m** muốn gì?”, “T** đấm 10 thằng như mày rồi”, hay “Đừng có mà tinh tướng…”. Sau một hồi tranh cãi, người đàn ông này còn yêu cầu tài xế dừng xe để xuống.

Trên MXH xuất hiện clip một người đàn ông cãi nhau căng thẳng với tài xế xe công nghệ Đoạn clip nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội và thu hút hàng loạt bình luận. Trong đó, nhiều cư dân mạng cho rằng người đàn ông trong video có ngoại hình và giọng nói khá giống nhạc sĩ Minh Khang - chồng của siêu mẫu Thúy Hạnh. Từ đó, hàng loạt bài đăng và bình luận gọi tên nam nhạc sĩ bắt đầu xuất hiện. Sau khi clip trên trở nên viral, các từ khóa liên quan đến "nhạc sĩ Minh Khang" hay "siêu mẫu Thúy Hạnh" cũng nhanh chóng tăng mạnh về lượng tìm kiếm. Không ít người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất ngờ, bởi trước đó Minh Khang thường được biết đến với hình ảnh khá hiền lành, đặc biệt là khi xuất hiện cùng con gái trong chương trình truyền hình thực tế Bố ơi, mình đi đâu thế?.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, những thông tin xoay quanh đoạn clip vẫn chưa được xác nhận chính thức. Cư dân mạng đang chờ phản ứng từ vợ chồng Thuý Hạnh để sự việc được sáng tỏ, tránh bàn tán lan rộng Giữa lúc tranh cãi đang lan rộng, động thái của vợ chồng Minh Khang cũng nhanh chóng được chú ý. Theo ghi nhận, cả Minh Khang và Thúy Hạnh đều đã khóa phần bình luận trên trang cá nhân. Đây vốn là nơi hai vợ chồng thường xuyên chia sẻ hình ảnh gia đình và các hoạt động đời thường. Đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào liên quan đến đoạn clip đang lan truyền. Nhạc sĩ Minh Khang là gương mặt quen thuộc của làng nhạc Việt với vai trò sáng tác và sản xuất âm nhạc. Nam ca sĩ từng gây chú ý khi xuất hiện trong Bố ơi, mình đi đâu thế? cùng con gái. Trong khi đó, Thúy Hạnh từng là một trong những người mẫu nổi bật của làng thời trang Việt Nam từ cuối những năm 1990. Minh Khang từng phải vay 60 triệu để tổ chức đám cưới với Thuý Hạnh. Vượt qua thời gian khó khăn, cả hai nay có cuộc sống sung túc, hôn nhân hạnh phúc. Cặp đôi và 2 con gái sống trong căn biệt thự trắng hàng chục tỷ đồng.

