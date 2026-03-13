Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

"Thanh Thủy hiện vẫn đang tập trung vào các dự án chuyên môn, các chương trình xã hội và những kế hoạch phát triển trong thời gian tới. Chúng tôi luôn tôn trọng quyền riêng tư của các nghệ sĩ trực thuộc quản lý. Mỗi cá nhân đều có không gian đời sống riêng và quyền đưa ra những lựa chọn cá nhân phù hợp với mình", công ty thông báo.

Sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền hình ảnh Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy xuất hiện cùng nhau trên phố. Hoa hậu được nhìn thấy đến công ty của nam ca sĩ bằng xe của anh sau đó cả hai rời đi cùng nhau. Dù đeo khẩu trang, họ vẫn dễ nhận ra. Khi băng qua đường, Thanh Thủy khoác tay Trịnh Thăng Bình khá thân mật.

Trong thời gian qua, công ty quản lý cũng ghi nhận Thanh Thủy là một hoa hậu nghiêm túc, trách nhiệm và không ngừng nỗ lực trong công việc cũng như các hoạt động cộng đồng. Vì vậy, đại diện truyền thông của Thanh Thủy mong khán giả tiếp nhận thông tin một cách khách quan, đặc biệt thận trọng trước những bài viết, nội dung mang tính chất tự suy diễn.

Hoa hậu Thanh Thủy và ca sĩ Trịnh Thăng Bình vướng tin đồn hẹn hò

Tin đồn tình cảm giữa Trịnh Thăng Bình và Thanh Thủy đã xuất hiện từ khoảng tháng 8/2025. Khi đó, một số khán giả phát hiện nhiều chi tiết trùng hợp trong hoạt động đời thường của cả hai. Những chi tiết được cư dân mạng nhắc đến gồm việc sử dụng đồ đôi, cùng check-in tại một số địa điểm và sử dụng chung một chiếc máy ảnh.

Đầu năm 2026, nghi vấn tiếp tục lan rộng khi Thanh Thủy bị bắt gặp đi sự kiện bằng chiếc xe được cho là của Trịnh Thăng Bình. Đến nay cả hai vẫn giữ im lặng.

Trước khi vướng tin hẹn hò với Thanh Thủy, Trịnh Thăng Bình từng công khai hai mối tình trong showbiz. Bạn gái đầu tiên của anh là ca sĩ Yến Nhi, thành viên nhóm Mây Trắng.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng, cao 1,76 m. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, cô đoạt danh hiệu hoa khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng, á khôi 1 cuộc thi Học sinh - Sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021.

Tháng 11/2024, Thanh Thủy vượt 75 mỹ nhân khắp thế giới để giành vương miện Miss International. Năm ngoái, cô được chuyên trang sắc đẹp Missosology bình chọn vào Top 10 Timeless Beauty 2024 (Nhan sắc vượt thời gian), giữ vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Hiện người đẹp theo học hai trường gồm Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam.

Trịnh Thăng Bình sinh năm 1988 tại TPHCM. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM, bắt đầu hoạt động âm nhạc từ năm 2006, debut cùng nhóm La Thăng. Sau khi nhóm tan rã, anh hoạt động solo, là chủ nhân nhiều bản hit như: Người ấy, Tâm sự tuổi 30, Khác biệt to lớn...