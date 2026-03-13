Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13/03/2026 04:50

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn.

Tuổi Ngọ

Chính Ấn phù trợ giúp người tuổi Ngọ sẽ dễ dàng cải thiện túi tiền của mình nhờ thu được một khoản thu nhập khấm khá từ nghề tay trái nên không cần phải lo lắng đến chuyện tiền nong như trước. Người làm kinh doanh tìm được khách hàng, đối tác tiềm năng và nâng cao lợi nhuận đang có và người làm công ăn lương được nhận một khoản tiền thưởng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ trước đó. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ trở nên tốt đẹp và đón nhận nhiều tin vui. Người tuổi này tìm thấy nhiều cơ hội yêu đương cho mình trong khoảng thời gian này nhờ có Ngũ hành tương sinh. Theo đó, bạn sẽ nhanh chóng có người yêu nếu mạnh dạn cởi mở, chân thành. 

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ diễn ra có thay đổi một số thứ. Thực Thần giúp người tuổi này nâng cao cơ hội gặp gỡ một vài người, vài chuyện khác nhau. Qua đó, bản mệnh nhanh chóng thay đổi suy nghĩ và không còn làm việc theo khuôn khổ như trước. Công việc “thuận buồm xuôi gió” mang đến cho người làm kinh doanh những khoản tiền lời vượt ngoài mong đợi, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống rõ rệt hơn trông thấy. 

Hơn thế, chuyện tình cảm rực rỡ, muôn màu. Những người đã có gia đình sẽ có một ngày tràn ngập tiếng cười, niềm vui nhà Thổ - Hỏa tương sinh. Ngoài ra, người độc thân cũng tìm được người mình thích và đang lên kế hoạch để tỏ tình người ấy. 

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của người tuổi Tuất sẽ nhận được sự giúp đỡ từ Quý Nhân, đồng thời còn có được sự hậu thuẫn từ gia đình nên cơ hội “thăng quan tiến chức” sẽ sớm chinh phục thành công. Người làm ăn, buôn bán nhận được lộc trời cho nên có thể nhanh chóng cải thiện được nguồn tài chính cá nhân, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống đáng kể. 

Vận trình tình cảm cải thiện hơn trông thấy. Với sự giúp sức của Tam Hội, người độc thân nâng cao cơ hội cơ hội yêu đương của mình và người đã kết hôn cải thiện được mối quan hệ tình cảm hiện tại. 

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Nữ ca sĩ Hòa Minzy lên tiếng về nghi vấn sắp có con gái

Hậu trường 1 giờ 34 phút trước
Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Không ngờ loại quả rẻ tiền nhưng chứa đựng "kho" dinh dưỡng cực khủng cho cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Phía Hoa hậu Thanh Thủy lên tiếng khi bị đồn hẹn hò Trịnh Thăng Bình

Hậu trường 1 giờ 49 phút trước
Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Chỉ 5 phút cho món "pizza đế bánh mì" giòn rụm, cả nhà đều mê

Món ngon mỗi ngày 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 13/3/2026, quý nhân nâng đỡ, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, sự nghiệp hồng phát, tiền của khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (13/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

Cuối ngày hôm nay (13/3/2026), 3 con giáp 'xòe tay hứng mưa tiền, gió bạc', điềm lành dư dả, phát tài đủ đường

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an