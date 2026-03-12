Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao

Đời sống 12/03/2026 05:30

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Trương Văn Vũ (SN 1999, trú phường Tô Châu) để điều tra về hành vi 'Giết người'.

Cụ thể, sáng 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T (SN 1971, cư trú tỉnh Cà Mau) đi ngang qua. Cho rằng ông T. nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

 

Sau đó, Vũ lấy một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ (khu phố 4, phường Tô Châu), nơi ông T. đang nằm võng.

Danh tính kẻ tưới xăng đốt người bán ve chai vì... tiếng rao - Ảnh 1
Đối tượng Trương Văn Vũ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Dân trí, Vũ rót xăng ra ca nhựa, tạt vào người ông T. rồi châm lửa khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông T. hoảng loạn bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà và ngay sau đó bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc và tạm giữ.

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Lực lượng công an phát hiện các đối tượng lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền thường lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng.

