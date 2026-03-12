Sự tương quan giữa vị ngọt và chua trong dâu tây khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho món salad. Không chỉ món salad trái cây, bạn có thể sử dụng dâu tây để thêm sự phức tạp hấp dẫn cho món salad rau của mình, miễn là bạn cân bằng hương vị của gia vị/nước sốt cho phù hợp.

Nếu bạn đang cố gắng làm những phiên bản thực phẩm lành mạnh hơn như bánh kếp bằng cách giảm lượng đường thêm vào, hãy phủ lên chúng bằng dâu tây để có vị ngọt tự nhiên. Khi không thêm đường, dâu tây có thể là một sự bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn uống của bạn. Ở dạng tự nhiên, bạn có thể sử dụng dâu tây khi làm các món ăn bổ dưỡng như bát sinh tố, bánh pudding hạt chia, yến mạch qua đêm, v.v.

Ảnh minh họa: Internet

3. Sử dụng cho các loại đồ uống khác nhau

Dâu tây có thể được dùng để làm nhiều loại đồ uống, bao gồm sinh tố lành mạnh, sữa lắc ngon, mocktail phổ biến và cocktail tuyệt hảo. Bạn có thể xay chúng với sữa hoặc kem để làm đồ uống hấp dẫn. Bạn có thể giã hoặc ép chúng để làm siro dâu tây của riêng bạn, sau đó có thể dùng để tạo hương vị cho hỗn hợp của bạn.

4. Làm sốt dâu tây

Bạn có thể đã nghe nói đến sốt xoài, nhưng đã bao giờ thử sốt dâu tây chưa? Nếu chưa, bạn cần thử vào mùa đông này. Vị chua nhẹ của dâu tây khiến chúng trở thành nguyên liệu tuyệt vời cho món sốt.

5. Mứt dâu tây

Làm mứt dâu tây là một cách tuyệt vời để bảo quản hương vị của dâu tây trong thời gian dài. Đây là cách thuận tiện để thưởng thức hương vị ngọt ngào của dâu tây một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nếu bạn có những quả dâu tây chín quá nhưng vẫn ăn được, việc biến chúng thành mứt cũng có thể đảm bảo chúng không bị lãng phí.

6. Bánh dâu tây

Nếu bạn muốn một món ăn nhẹ dâu tây ngọt ngào mà không nhất thiết phải là món tráng miệng, hãy thử làm bánh papad dâu tây.

Ảnh minh họa: Internet

7. Món gà dâu tây

Bạn có muốn thử nghiệm không? Nếu có, hãy làm một món ăn mặn độc đáo với chút hương dâu tây. Công thức này bao gồm nguyên liệu chính là gà và siro dâu tây. Bạn có thể làm phiên bản cơ bản tại nhà hoặc sử dụng siro dâu tây làm sẵn. Dù bằng cách nào, món ăn này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một khía cạnh khác của loại trái cây này.

Chúc bạn thành công và ngon miệng!