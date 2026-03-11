Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đời sống 11/03/2026 14:18

Sáng 11/3, toàn bộ nhân viên tại quán sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết xôn xao về sự việc nhiều đồng nghiệp trúng xổ số xảy ra vào chiều hôm trước.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/3, anh H.T.P., chủ quán nhậu ở xã Bến Lức, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), quán anh vừa có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, nhân viên phục vụ tên Phát là người trúng nhiều nhất với con số hơn 18 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 10/3, ngay trước giờ mở thưởng khoảng 2 tiếng, anh Phát bỏ tiền mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong và tặng lại một số vé cho vài đồng nghiệp.

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu - Ảnh 1
Trúng số, nam nhân viên "chia lộc" cho đồng nghiệp

Chiều cùng ngày, tất cả bất ngờ khi phần lớn số vé đã trúng thưởng. Trong đó, anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt (2 tỷ đồng mỗi tờ) và 6 tờ giải "an ủi" (50 triệu đồng mỗi tờ).

Bên cạnh đó, một tổ trưởng quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng. Vì chơi thân, hai người này quyết định cộng lại số tiền thưởng và chia đôi.

Ngoài ra, một nhân viên tiếp thực khác cũng trúng một tờ giải đặc biệt 2 tỷ đồng. "Hôm qua, chúng tôi cùng nhau dò vé số ngay tại quán và rất bất ngờ trước kết quả. Chính tôi là người chở Phát đi lĩnh thưởng. Sau khi trừ thuế còn khoảng 16 tỷ đồng", anh P. kể.

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu - Ảnh 2
Vé số anh Phát mua trúng giải độc đắc

Theo thông tin từ báo Tri Thức - Znews, ngay khi nhận tiền, anh Phát quyết định "tặng nóng" tất cả đồng nghiệp trong quán, khoảng 40 người, mỗi người 10 triệu đồng tiền mặt. Riêng một số người làm chung tổ hoặc chơi thân, con số lên tới 50 triệu đồng, 70 triệu đồng. Vợ chồng anh P. cũng được nam nhân viên "tán lộc" chia vui. Ngoài ra, người bán vé số cho anh cũng nhận 100 triệu đồng.

Ngày 11/3, đoạn video ghi lại cảnh anh Phát, còn mặc nguyên áo đồng phục quán nhậu, cầm sấp tiền mặt phát tặng đồng nghiệp gây chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt xem.

Anh P. cho biết anh Phát mới làm việc tại quán chưa lâu. Tuy nhiên với việc trúng số, anh cũng đã quyết định xin nghỉ, tìm hướng đi mới.

Chủ quán cũng chia sẻ khi thông tin quán có nhân viên trúng số lan truyền, anh cũng được nhiều người lạ gọi điện xin phương thức liên lạc của anh Phát với ý đồ xấu. Hiện, nam nhân viên cũng nhờ anh giữ kín thông tin cá nhân.

"Tôi thấy mừng thay bạn khi nhận được số tiền lớn như vậy. Hy vọng cuộc đời bạn bước sang trang mới rực rỡ hơn", anh P. bày tỏ.

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