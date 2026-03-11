Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Đời sống 11/03/2026 14:18

Sáng 11/3, toàn bộ nhân viên tại quán sườn muối ớt 135 (xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh) vẫn chưa hết xôn xao về sự việc nhiều đồng nghiệp trúng xổ số xảy ra vào chiều hôm trước.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 11/3, anh H.T.P., chủ quán nhậu ở xã Bến Lức, Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), quán anh vừa có 4 nhân viên cùng trúng xổ số với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, nhân viên phục vụ tên Phát là người trúng nhiều nhất với con số hơn 18 tỷ đồng.

Cụ thể, vào ngày 10/3, ngay trước giờ mở thưởng khoảng 2 tiếng, anh Phát bỏ tiền mua nhiều tờ vé số từ một người bán rong và tặng lại một số vé cho vài đồng nghiệp.

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu - Ảnh 1
Trúng số, nam nhân viên "chia lộc" cho đồng nghiệp

Chiều cùng ngày, tất cả bất ngờ khi phần lớn số vé đã trúng thưởng. Trong đó, anh Phát trúng 9 tờ giải đặc biệt (2 tỷ đồng mỗi tờ) và 6 tờ giải "an ủi" (50 triệu đồng mỗi tờ).

Bên cạnh đó, một tổ trưởng quán trúng 100 triệu đồng, một tổ trưởng khác trúng 2 tỷ đồng. Vì chơi thân, hai người này quyết định cộng lại số tiền thưởng và chia đôi.

Ngoài ra, một nhân viên tiếp thực khác cũng trúng một tờ giải đặc biệt 2 tỷ đồng. "Hôm qua, chúng tôi cùng nhau dò vé số ngay tại quán và rất bất ngờ trước kết quả. Chính tôi là người chở Phát đi lĩnh thưởng. Sau khi trừ thuế còn khoảng 16 tỷ đồng", anh P. kể.

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu - Ảnh 2
Vé số anh Phát mua trúng giải độc đắc

Theo thông tin từ báo Tri Thức - Znews, ngay khi nhận tiền, anh Phát quyết định "tặng nóng" tất cả đồng nghiệp trong quán, khoảng 40 người, mỗi người 10 triệu đồng tiền mặt. Riêng một số người làm chung tổ hoặc chơi thân, con số lên tới 50 triệu đồng, 70 triệu đồng. Vợ chồng anh P. cũng được nam nhân viên "tán lộc" chia vui. Ngoài ra, người bán vé số cho anh cũng nhận 100 triệu đồng.

Ngày 11/3, đoạn video ghi lại cảnh anh Phát, còn mặc nguyên áo đồng phục quán nhậu, cầm sấp tiền mặt phát tặng đồng nghiệp gây chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt xem.

Anh P. cho biết anh Phát mới làm việc tại quán chưa lâu. Tuy nhiên với việc trúng số, anh cũng đã quyết định xin nghỉ, tìm hướng đi mới.

Chủ quán cũng chia sẻ khi thông tin quán có nhân viên trúng số lan truyền, anh cũng được nhiều người lạ gọi điện xin phương thức liên lạc của anh Phát với ý đồ xấu. Hiện, nam nhân viên cũng nhờ anh giữ kín thông tin cá nhân.

"Tôi thấy mừng thay bạn khi nhận được số tiền lớn như vậy. Hy vọng cuộc đời bạn bước sang trang mới rực rỡ hơn", anh P. bày tỏ.

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Ngày 10/3, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TPHCM vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp đăng tải, phát tán trái phép nội dung phim điện ảnh đang chiếu rạp lên mạng xã hội để trục lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   trúng số độc đắc tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 34 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 43 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 55 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 41 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 1 giờ 45 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít