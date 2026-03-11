Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Phát ngôn của diễn viên Trục Ngọc lập tức làn dấy lên làn sóng phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng Trương Lăng Hách đang chê bai ngoại hình của người dân Đông Nam Á. Nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay nam diễn viên và bộ phim Trục Ngọc.

Trương Lăng Hách mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình để quảng bá phim mới Trục Ngọc. Tại đây, anh được đồng nghiệp Điền Hi Vi vẽ tranh chân dung. Trương Lăng Hách sau đó có biểu cảm được cho là đang tỏ ý chê bức vẽ xấu. Diễn viên sau đó nhìn bức chân dung và buông lời đùa giỡn: "Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Đến chiều 10/3, Trương Lăng Hách lên tiếng xin lỗi trong một bình luận trên Instagram. Tài tử bày tỏ hối tiếc vì phát ngôn nhạy cảm khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, đồng thời phủ nhận việc có ý kỳ thị người Đông Nam Á.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì phát ngôn trong chương trình khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn làm rõ rằng mỗi nền văn hóa đều có sức hấp dẫn riêng. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý định phân biệt đối xử nào", Trương Lăng Hách viết.

Diễn viên cho hay nhiều năm qua vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Đông Nam Á nên luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng. "Tôi mong không có bất kỳ ai từng ủng hộ và yêu mến mình phải cảm thấy thất vọng vì hiểu lầm lần này", anh chia sẻ.

Sau khi Trương Lăng Hách đăng lời xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng gay gắt. Một số khán giả cho rằng việc lên tiếng cho thấy nam diễn viên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có người không đồng tình, chỉ ra anh không chân thành bởi lời xin lỗi được đăng dưới phần bình luận thay vì bài viết riêng.

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có hơn 17 triệu người theo dõi trên Weibo. Anh được xem là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình điển trai, nam diễn viên thường được truyền thông và người hâm mộ gọi là “nam thần thế hệ mới”.

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em...

Hiện Trương Lăng Hách tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả với vai Tạ Chinh trong bộ phim Trục ngọc sánh vai cùng Điền Hi Vi.