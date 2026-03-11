Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Sao quốc tế 11/03/2026 11:00

Chiều 10/3, diễn viên Trương Lăng Hách đăng bình luận xin lỗi bằng song ngữ Trung - Anh dưới một bài viết trên Instagram cá nhân được đăng trước đó 4 ngày. Động thái được đưa ra sau khi phát ngôn của anh trong chương trình tạp kỹ Xin Chào Thứ 7 gây phản ứng trái chiều từ khán giả, đặc biệt tại các quốc gia Đông Nam Á.

Trương Lăng Hách mới đây gây chú ý khi xuất hiện trên một chương trình để quảng bá phim mới Trục Ngọc. Tại đây, anh được đồng nghiệp Điền Hi Vi vẽ tranh chân dung. Trương Lăng Hách sau đó có biểu cảm được cho là đang tỏ ý chê bức vẽ xấu. Diễn viên sau đó nhìn bức chân dung và buông lời đùa giỡn: "Tôi cảm giác như mình sinh ra ở Đông Nam Á vậy".

Phát ngôn của diễn viên Trục Ngọc lập tức làn dấy lên làn sóng phẫn nộ. Nhiều khán giả cho rằng Trương Lăng Hách đang chê bai ngoại hình của người dân Đông Nam Á. Nhiều khán giả tuyên bố tẩy chay nam diễn viên và bộ phim Trục Ngọc.

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên - Ảnh 1

Đến chiều 10/3, Trương Lăng Hách lên tiếng xin lỗi trong một bình luận trên Instagram. Tài tử bày tỏ hối tiếc vì phát ngôn nhạy cảm khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu, đồng thời phủ nhận việc có ý kỳ thị người Đông Nam Á.

"Tôi vô cùng xin lỗi vì phát ngôn trong chương trình khiến mọi người cảm thấy không thoải mái. Tôi muốn làm rõ rằng mỗi nền văn hóa đều có sức hấp dẫn riêng. Tôi hoàn toàn không có bất kỳ ý định phân biệt đối xử nào", Trương Lăng Hách viết.

Diễn viên cho hay nhiều năm qua vẫn nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Đông Nam Á nên luôn cảm thấy biết ơn và trân trọng. "Tôi mong không có bất kỳ ai từng ủng hộ và yêu mến mình phải cảm thấy thất vọng vì hiểu lầm lần này", anh chia sẻ.

Sau khi Trương Lăng Hách đăng lời xin lỗi, phản ứng của cộng đồng mạng gay gắt. Một số khán giả cho rằng việc lên tiếng cho thấy nam diễn viên đã nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có người không đồng tình, chỉ ra anh không chân thành bởi lời xin lỗi được đăng dưới phần bình luận thay vì bài viết riêng.

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên - Ảnh 2

Trương Lăng Hách sinh năm 1997 tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, có hơn 17 triệu người theo dõi trên Weibo. Anh được xem là một trong những gương mặt diễn viên trẻ nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ những năm gần đây. Sở hữu chiều cao 1,9 m cùng ngoại hình điển trai, nam diễn viên thường được truyền thông và người hâm mộ gọi là “nam thần thế hệ mới”.

 

Trước khi bước chân vào ngành giải trí năm 2020, Trương Lăng Hách từng trúng tuyển Đại học Sư phạm Nam Kinh, theo học chuyên ngành Kỹ thuật điện. Sau khi chuyển hướng sang diễn xuất, anh nhanh chóng được chú ý nhờ tham gia nhiều dự án truyền hình.

Trong gần 5 năm hoạt động, Trương Lăng Hách góp mặt trong nhiều bộ phim nổi bật như Thương lan quyết, Vân chi vũ, Độ hoa niên, Ninh an như mộng, Anh đào hổ phách, Yêu em...

Hiện Trương Lăng Hách tiếp tục thu hút sự chú ý của khán giả với vai Tạ Chinh trong bộ phim Trục ngọc sánh vai cùng Điền Hi Vi.

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Ngay khi phát sóng, bộ phim cổ trang “Trục ngọc” do Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi đóng chính đã trở thành tâm điểm thảo luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Tác phẩm nhanh chóng đạt mức độ quan tâm cao nhờ chiến dịch quảng bá mạnh mẽ từ nền tảng phát hành, song đồng thời cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về nội dung.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Lăng Hách sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị nghi 'thổi phồng' thành tích

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Lý do phim Trục ngọc của Trương Lăng Hách, Điền Hi Vi bị khán giả khiếu nại

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Cặp đôi Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi 'gây sốt' dù phim chưa chính thức lên sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Trương Lăng Hách và Điền Hy Vi gây sốt trước khi phim Trục Ngọc phát sóng

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Chương Nhược Nam và Trương Lăng Hách đạt Top 1 rating toàn bộ các đài truyền hình

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

Nghi vấn Điền Hi Vi và Trương Lăng Hách 'cạch mặt' sau khi hợp tác

TIN MỚI NHẤT

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Danh tính đối tượng quay lén, phát tán trái phép phim 'Thỏ ơi' trên TikTok

Đời sống 37 phút trước
NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Đời sống 42 phút trước
Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Gió lạnh về, trổ tài làm ngay món ngon bổ não, ngừa bệnh để bồi bổ cho cả gia đình

Món ngon mỗi ngày 52 phút trước
Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Trương Lăng Hách nhận làn sóng chỉ trích từ fan Đông Nam Á vì hành động kém duyên

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 22 phút trước
Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Bắc Ninh: Phát hiện bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Thần Tài trao túi quà lớn sau ngày 11/3/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Thần Tài trao túi quà lớn sau ngày 11/3/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí "nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc" từ tay Quách Vũ Hân

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Bạch Lộc trở thành tâm điểm với phản ứng hài hước trên thảm đỏ

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Đổng Khiết thừa nhận sai lầm trong ồn ào ly hôn với Phan Việt Minh

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Nam diễn viên nổi tiếng bị tố cởi trần, quấy rối bạn gái cũ trước cửa nhà

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học