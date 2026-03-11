Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe

Dinh dưỡng 11/03/2026 11:00

Rau ngổ là một loại cây gia vị vô cùng quen thuộc đối với mọi người. Bên cạnh việc được sử dụng kết hợp trong các món ăn hằng ngày thì rau ngổ còn được biết đến là một vị thuốc không phải ai cũng biết.

Rau ngổ (còn gọi là ngổ trâu, ngổ thơm, cúc nước), trong rau ngổ chứa khoảng 93% nước, 2,1% protid cùng các vitamin nhóm B, vitamin C, caroten và tinh dầu thơm. Ngoài ra, cây còn có flavonoid, isoflavone glycosid và một số hợp chất có hoạt tính sinh học.

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau ngổ đối với sức khỏe 

Kháng viêm: các hoạt chất flavonoid (baicalein), coumarin hiện diện trong rau ngổ ức chế COX-2 và 5-LOX giúp nâng cao các hoạt động chống viêm của cơ thể.

Hoạt động ức chế sự phát triển của các tế bào ung thư: flavonoid (baicalein, nevadensin) có khả năng chống oxy hóa, loại bỏ gốc tự do cao, làm giảm đáng kể kích thước khối u.

Kháng khuẩn: rau ngổ có phổ tác dụng trên nhiều loại vi khuẩn gram dương và gram âm.

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi tiểu: rau ngổ với tác dụng giãn mạch máu nên làm tăng lưu lượng máu đến thận, thúc đẩy chức năng lọc cầu thận và chống lại hiện tượng co thắt cơ trơn. Chính điều này tạo điều kiện cho sỏi đi ra ngoài khi đi tiểu. 

Những điều cần lưu ý khi dùng cây rau ngổ

Các chuyên gia đông y khuyên phụ nữ có thai không nên ăn nhiều rau ngổ vì tác dụng giãn cơ phủ tạng có thể gây sẩy thai. Thân rau ngổ có nhiều lông và hay mọc ở nơi ẩm ướt đầm lầy dễ bị nhiễm khuẩn nên cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến ngộ độc nếu rửa không kỹ.

Vì thế, khi dùng dưới dạng tươi, do thân cây có nhiều lông tơ nên khó rửa sạch hết các vi khuẩn gây bệnh nên khi chế biến các món ăn, nhất là các món ăn sống. Chúng ta phải rửa rau cho thật sạch, nếu có thể ngâm thêm với thuốc tím, nước muối nhằm tránh ngộ độc thức ăn từ rau ngổ; nhúng rau ngổ vào nước sôi có nhiệt độ 40 – 45 độ C để diệt trứng sán (vì những cây sống ở đầm lầy, ao hồ, thường hay có côn trùng hoặc trứng sán bám vào thân, lá cây).

Sự thật bất ngờ về rau ngổ: Loại rau mọc dại nhưng có nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rau ngổ tuy là một loại rau gia vị nhưng cũng là một vị thuốc. Các chuyên gia khuyên rằng nếu bạn muốn sử dụng rau ngổ hỗ trợ điều trị bệnh gì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng.

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