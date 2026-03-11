Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, giàu sang bất tận, may mắn đủ đường, công danh sáng chói

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, Chính Quan tương trợ, người tuổi Sửu rất ham học hỏi trong thời điểm này. Bạn không chỉ học hỏi trong sách vở mà còn kết hợp quan sát thực tế và lắng nghe mọi người xung quanh, khiến kiến thức của mình phong phú hơn nhanh chóng.

Nhờ có quý nhân nâng đỡ, bạn bắt tay vào làm công việc gì cũng sẽ đạt được kết quả cao. Hơn nữa, bạn còn cởi mở với mọi người nên ai cũng cảm thấy vô cùng yêu mến. Người làm kinh doanh có thể gặp được đối tác triển vọng ngay hôm nay.

Mộc khắc Thổ, tuy nhiên, trong gia đình, bạn bướng bỉnh đến nỗi không chịu xuống nước mỗi khi hai người cãi cọ. Bạn cảm thấy mình xuống nước tức là mình đã thừa nhận thua cuộc. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không có thắng thua, dù kết quả thế nào thì cả hai sẽ chẳng thể thực sự vui vẻ được.

Con giáp tuổi Dần

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, bạn rất kiên nhẫn trong công việc và cũng rất chu đáo trong mọi việc mình làm do ảnh hưởng của Chính Ấn chiếu mệnh. Những góp ý cho công việc của bạn đầu năm mới đều là những góp ý tốt, hãy tiếp thu. Ai phải xuất hành đi xa làm ăn trong ngày này sẽ được tổ tiên phù hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Gia đình chuẩn bị sẽ báo cho bạn một tin vui về tiền bạc, mọi người rất mừng cho bạn. Tinh thần cho đi vì lòng yêu thương sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp gấp 1000 lần như thế, vì vậy nên đương số đừng lo chuyện thiệt hơn khi giúp đỡ bất cứ ai.



Mộc Thổ bất dung báo hiệu đường tình cảm không mấy suôn sẻ khi mà vợ chồng bạn đang chiến tranh lạnh vì những chuyện rất cũ. Nam giới tuổi Dần có phần ham chơi và chểnh mảng, không quan tâm đến gia đình nên khiến mọi người khó chịu và không thích những lời nói mà bạn thốt ra.

Con giáp tuổi Ngọ

Trong vòng 15 ngày cuối tháng 3, Chính Ấn chiếu mệnh đem lại sự thông thái cho người tuổi Ngọ. Thời gian này, bạn làm việc gì cũng nhanh nhẹn, tháo vát. Tuổi này còn hay giúp đỡ đồng nghiệp nhưng đừng dễ dãi quá kẻo bị lợi dụng. Muốn có thành tựu lớn thì bạn phải liều lĩnh hơn nữa, đừng ngại vất vả.

Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, Ngọ nên cảnh giác cao độ với những trò lửa đảo trên mạng xã hội, đừng bị dụ dỗ kẻo mất tiền lúc nào không hay. Tuy nhiên may mắn là thu nhập của bạn vẫn ổn định, không có dấu hiệu hao hụt trong thời gian tới đây.

Cục diện Hỏa Kim tương khắc đem lại sự buồn bã cho tình duyên của Ngọ. Bạn trẻ tuổi ngày hôm nay dễ bị người khác bùng hẹn đột xuất, thực ra bạn không quan trọng với người ta như bạn vẫn nghĩ đâu.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!