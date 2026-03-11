Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 08:45

3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp.

Tuổi Thìn

Con giáp may mắn này sẽ luôn được quý nhân che chở thế nên đường tài lộc vô cùng vượng phát. Nếu là người buôn bán kinh doanh sẽ càng thuận lợi và suôn sẻ vì được cát tinh trợ giúp. Ngoài ra, bạn cũng có cơ hội thăng quan tiến chức cuộc sống vô cùng viên mãn.

Đặc biệt, trên con đường tài lộc bạn sẽ có cơ hội để kiếm được khá nhiều tiền bạc, cuộc sống thăng hoa viên mãn hơn người. Ngoài ra, về vận trình tình cảm, các cặp đôi được nuôi dưỡng dần theo thời gian chính là sự nỗ lực của hai người.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ được hưởng vượng khí từ gia môn. Đặc biệt, bạn sẽ được hưởng phúc từ tổ tiên để lại. Trong cuộc đời cơ bản an lành, gặp dữ hóa lành, chuyển bại thành thắng, biến nguy thành an vô cùng mạnh mẽ. Dường như là một vài quyết định bất cẩn khiến cho người tuổi này gặp những rắc rối, khó khăn ngoài ý muốn. Nhưng với năng lực vốn có, bản mệnh hoàn toàn có thể sửa sai và bù đắp bằng những thành tựu nổi bật trong thời gian tới. 

Tử vi trong thời gian tới nếu như đang có ý định khởi nghiệp thì tuổi Tuất hãy bắt đầu ngay và luôn. Đây chính là cơ hội này sẽ giúp bạn giữ chắc phần thắng về mình. Trong thời gian này cũng nên tham khảo ý kiến sẽ giúp bạn thành công hơn người.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ vốn chịu thương chịu khó, bản lĩnh, giàu nghị lực. Bạn có thái độ sống lạc quan, tích cực và đầy tham vọng. Do đó, con giáp này sẽ có duyên với Thần Tài, thời cơ đến cản không kịp. Bạn còn nhận được nhiều tin vui, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong công việc và sự nghiệp sẽ thăng hoa chỉ trong một đêm.

Thêm vào đó, do vận trình đào hoa tìm tới nên với những người tuổi Ngọ còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiêm được tình yêu đích thực mà con giáp này mong chờ từ lâu. Với những người đã lập gia đình bạn sẽ vô có những thời gian viên mãn bên gia đình.

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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