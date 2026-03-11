Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 06:45

Thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có biến chuyển tích cực và suôn sẻ trăm bề. Bản mệnh nhận được một khoản thu nhập kha khá từ công việc chính thức. Người tuổi này có thể cân nhắc đầu tư sinh lời khi bước vào năm mới. Những khoản đầu tư trước đó dần sinh lời, từ đó đem đến cho con giáp này một cuộc sống thoải mái và có phần sung túc hơn trước đây. 

Hơn nữa, vận trình tình duyên có niềm vui mới. Những bạn độc thân có thể gặp được người phù hợp và bước vào mối quan hệ mới. Các cặp đôi nên cân bằng thời gian giữa tình cảm và công việc, dành cho nhau sự quan tâm nhiều hơn nữa nếu không muốn mối quan hệ dần phai nhạt.

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có biến chuyển tích cực và suôn sẻ trăm bề - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra có tốt, có xấu. Những kế hoạch bị trì hoãn trước lúc bắt đầu nay đi vào hoạt động với năng suất khá tốt. Song, điềm báo có kẻ tiểu nhân cản trở nên đòi hỏi bản mệnh không được mất bình tĩnh mới có thể giải quyết được vấn đề. Vận trình tài lộc tốt đẹp. Con giáp này có khả năng kiếm được lợi nhuận từ công việc cá nhân. Nếu chịu khó tích góp thì thời gian tới tiền bạc sẽ rất đủ đầy để chi cho những đam mê khám phá của bạn. 

Hơn thế nữa, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ tương đối ổn định. Dù có những ngày tháng hạnh phúc nhưng bạn cũng đừng vì thế mà quên hâm nóng tình cảm của mình. Qua đó, bạn có thể tạo ra những bữa cơm hay đơn giản đi dạo phố cùng với người ấy. Dù là người có đôi, có cặp hay còn độc thân cũng sẽ đón nhiều tin vui liên quan đến chuyện tình cảm trong ngày. Người độc thân sớm tìm được người tâm đầu ý hợp sau những lần cố gắng kiếm tìm.

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra có tốt, có xấu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ được Thiên Đức Cát Tinh trợ mệnh nên có được nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa. Thông qua tài giao tiếp khéo léo, hoạt ngôn mà người tuổi này được cấp trên ưu ái cho gặp các đối tác lớn, đồng thời còn được tham gia vào những cuộc đàm phán quan trọng của công ty. Những quyết định đầu tư tài chính được đưa ra đúng  điểm, có thể đem về cho bạn nguồn doanh thu  khá giúp nâng cao nguồn tài chính một cách rõ rệt. 

Ngoài ra, con giáp này còn có được người bạn đời hết lòng tin yêu và luôn ủng hộ bạn trong bất cứ việc gì. Sự san sẻ, đồng hành của người ấy chính là động lực giúp bạn không ngừng cố gắng trong cuộc sống. Trong khi đó, người độc thân vẫn hài lòng với cuộc sống tự do, tự lo hiện tại. 

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ sẽ được Thiên Đức Cát Tinh trợ mệnh nên có được nhiều mối quan hệ hợp tác tốt đẹp và hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau

3 con giáp sau được Ngọc Hoàng 'sủng ái', tài lộc vượng phát không ngừng, tiền vào cửa trước vàng vào cửa sau.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam lộ ảnh qua đêm tại nhà bạn trai kém tuổi

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 11/3/2026, 3 con giáp có tiền tài ập đến, cập bến giàu có, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/3/2026, 3 con giáp có tiền tài ập đến, cập bến giàu có, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, xua đuổi vận xui, 3 con giáp khai thông vận trình, tiền tài phất lên vù vù như 'diều gặp gió', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 12/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 12/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

NÓNG: Từ 0h ngày 11/3, giá xăng dầu đồng loạt tăng, RON 95 lên hơn 29.000 đồng/lít

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' được thần Tài, lộc về tận cửa, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', đổi đời giàu sang phú quý sau ngày 11/3/2026

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 10/3/2026: Biến động mạnh mẽ, vàng SJC tăng lên mức 185,5 triệu đồng/lượng

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

Tắm hồ bơi, bé trai 12 tuổi bị đuối nước thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Tư 11/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', bước ra đường là đụng 'trúng tài trúng lộc', duyên lành ùa đến tới tấp

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/3/2026, 3 con giáp có tiền tài ập đến, cập bến giàu có, vận may thấm vào người, một bước lên đời

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/3/2026, 3 con giáp có tiền tài ập đến, cập bến giàu có, vận may thấm vào người, một bước lên đời

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 11/3/2026, thần Tài 'điểm mặt gọi tên', quý nhân nâng đỡ, đổi vận giàu sang, tình duyên viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài rót Lộc, hưởng Phúc kim an, sự nghiệp chạm đỉnh, tiền tài hưng thịnh

Tử vi thứ Năm 12/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Năm 12/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc vô song, tiền tài phủ phê, Mão - Thân khó khăn chồng chất, tiền bạc hao hụt khó tránh

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/3/2026, 3 con giáp tiền vào gấp 5 gấp 10, sự nghiệp thăng tiến, Phú Quý bủa vây, ung dung hưởng Lộc