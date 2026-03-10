Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí 'nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc' từ tay Quách Vũ Hân

Sao quốc tế 10/03/2026 18:15

Mới đây, nữ diễn viên sinh năm 2000 Lý Kha Dĩ hiện được coi là 'nhất tỷ giới phim ngắn' tại Trung Quốc với những thành tích rất nổi bật.

Đầu năm 2026, bộ phim Bà cố 18 tuổi (tên đầy đủ: Bà cố 18 tuổi trở lại vực dậy gia tộc) phần 4 do Lý Kha Dĩ đóng chính lên sóng 3 ngày đã đạt một tỷ lượt xem, sau 12 ngày đạt mốc 3 tỷ lượt xem, trở thành "bom tấn phim ngắn" bùng nổ, phá vỡ nhiều kỷ lục trên nền tảng Hồng Quả.

Trước đó, series phim này cũng đã tạo tiếng vang lớn, ba phần đầu thu về 12 tỷ lượt xem, là loạt phim có tổng lượt xem cao nhất năm 2025 và nổi tiếng nhất lịch sử của nền tảng Hồng Quả. Lý Kha Dĩ cũng là diễn viên có nhiều phim ngắn vượt mốc 100 triệu nhất trên nền tảng này.

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí 'nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc' từ tay Quách Vũ Hân - Ảnh 1

 

Bộ phim từng phá kỷ lục lượng người xem đạt trước với hơn 10 triệu người. Sau khi phần 4 được ra mắt, hơn 500.000 tài khoản khác đã ngay lập tức đặt xem trước để chờ đón phần thứ 5 của phim.

Thành công của phim giúp lượng người theo dõi Lý Kha Dĩ trên nền tảng Hồng Quả tăng nhanh, vươn lên thành nữ diễn viên có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Hồng Quả nhiều nhất với 2,5 triệu fan. Bên cạnh đó, trên Douyin, Lý Kha Dĩ cũng có khoảng 5 triệu người hâm mộ, là nữ diễn viên có nhiều fan nhất trong thể loại phim ngắn. Đến tháng 11/2025, cô còn được trao danh hiệu Diễn viên xuất sắc nhất năm thể loại phim ngắn.

Danh tính nữ diễn viên lấy được vị trí 'nhất tỷ giới phim ngắn Trung Quốc' từ tay Quách Vũ Hân - Ảnh 2

Lý Kha Dĩ được khen ngợi là ngôi sao có nhan sắc quyến rũ, lối diễn xuất khá tinh tế so với phần lớn các diễn viên dòng phim ngắn. Trong bộ Bà cố tuổi 18, cô vào một người phụ nữ trung niên sống lại khi tuổi đời còn trẻ, dạy dỗ con cháu, giúp đỡ những người xứng đáng và sửa lại những sai lầm trong quá khứ.

 

Theo Sina, thị trường phim ngắn Trung Quốc ngày càng bùng nổ. Năm 2025, quy mô của dòng phim ngắn đã đạt 90 tỷ NDT, tăng 78% so với 50,5 tỷ NDT năm 2024. Trong khi đó, phim điện ảnh đạt tổng doanh thu 51,8 tỷ NDT (khoảng 7,4 tỷ USD) nhưng chi phí sản xuất cao hơn rất nhiều.

