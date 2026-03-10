Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn

Sức khỏe 10/03/2026 17:00

Ngày 10/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công bệnh nhân 15 tuổi có dị vật kim loại lớn phức tạp tại trực tràng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nam bệnh nhân N.K.N. (15 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) được gia đình đưa vào viện cấp cứu trong đêm, với biểu hiện đau tức dữ dội vùng hạ vị. Kết quả chẩn đoán hình ảnh xác định một dị vật kim loại kích thước lớn mắc kẹt sâu trong trực tràng, gây chèn ép các cơ quan vùng chậu.

Bác sĩ đánh giá, nếu không được xử lý thận trọng có thể gây nhiều biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Ngay lập tức, các bác sĩ hội chẩn liên chuyên khoa để tìm ra phương án điều trị tốt nhất cho người bệnh.

Sau hội chẩn, ê-kíp phẫu thuật Khoa Ngoại tiêu hóa đã triển khai phương án lấy dị vật qua đường hậu môn để tránh một cuộc mổ mở ổ bụng cho người bệnh.

Thử thách đặt ra là cực lớn: chiếc chày không chỉ to (đường kính 6cm là giới hạn cực đại đối với cơ thắt hậu môn của một thiếu niên) mà còn rất nặng và tạo ra "hiệu ứng chân không" phía trên đỉnh dị vật. Điều này khiến nó bị hút chặt vào lòng ruột.

Các bác sĩ phải xử lý thận trọng từng thao tác kỹ thuật nhằm giảm áp lực hút phía trên dị vật và bảo vệ cơ thắt hậu môn.

Tá hỏa bé trai 15 tuổi cấp cứu vì chiếc chày 18cm mắc kẹt ở hậu môn - Ảnh 1
Hình ảnh chụp X-quang và dị vật được lấy ra khỏi hậu môn của bệnh nhân - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, BS Bùi Thanh Hải, Khoa Ngoại tiêu hóa, cho biết, khó khăn lớn nhất của ca can thiệp, là làm sao để phá vỡ áp lực chân không. Vì nếu chỉ dùng lực kéo thuần túy, nguy cơ rách tầng sinh môn hoặc vỡ trực tràng là điều khó tránh khỏi.

"Chúng tôi phải phối hợp cực kỳ ăn ý, một người giữ cố định, một người khéo léo lách dụng cụ để đưa không khí vào phía sau dị vật nhằm triệt tiêu lực hút", BS Hải thông tin.

Song song đó, Khoa Gây mê hồi sức đảm bảo kiểm soát đau và thực hiện giãn cơ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho thao tác chuyên môn. Sự ổn định về huyết động và hô hấp trong suốt quá trình can thiệp là yếu tố nền tảng giúp ca thủ thuật diễn ra an toàn.

 

Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, vùng tổn thương chỉ bị trầy xước nhẹ. Các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, chức năng tiêu hóa dần hồi phục tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy kịch do sốc phản vệ độ 3.

