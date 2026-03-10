Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch

Sức khỏe 10/03/2026 16:57

Ngày 10/3, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM) thông tin, các bác sĩ tại đây đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cấp cứu, kịp thời cứu sống hai mẹ con trong tình huống nguy kịch do sốc phản vệ độ 3.

Chị P.T.T.M. (25 tuổi, mang thai con so 39 tuần tuổi), được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng khó thở, ngứa và nổi mề đay toàn thân sau khi ăn ốc tối hôm trước. Khi nhập viện, tình trạng thai phụ rất nặng với mạch nhanh, huyết áp tụt thấp, nhịp thở bất thường. 

Bệnh nhân được hỗ trợ thở oxy qua ống thông mũi, ghi nhận chỉ số SpO2 (oxy trong máu) đạt 98% và xuất hiện mề đay toàn thân. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc phản vệ độ 3 nghi do thức ăn, trên thể trạng mang thai 39 tuần, đồng thời lập tức tiến hành xử trí theo phác đồ cấp cứu.

Song song với quá trình hồi sức cho người mẹ, kíp trực nhanh chóng hội chẩn với khoa Sản để đánh giá tình trạng thai nhi. Qua kiểm tra bằng siêu âm, bác sĩ ghi nhận nhịp tim thai chỉ còn 90-100 lần/phút và không cải thiện sau 5 phút theo dõi. Các bác sĩ xác định, đây là tình trạng suy thai cấp, đe dọa tính mạng của cả mẹ và thai nhi.

Cảnh báo: Sốc phản vệ độ 3 sau khi ăn ốc, sản phụ và con sắp sinh nguy kịch - Ảnh 1
Bệnh nhân đã được bác sĩ cấp cứu kịp thời - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, trước tình huống này, ê-kíp trực quyết định mổ lấy thai khẩn cấp. Bác sĩ gây mê hồi sức và ê-kíp hồi sức nhi được huy động phối hợp xử trí, đồng thời thai phụ được chuyển ngay vào phòng mổ. Gần 30 phút sau, ca phẫu thuật thành công, bé gái nặng 3.200 gram chào đời an toàn.

Ngay sau đó, em bé được ê-kíp hồi sức nhi tiếp nhận và chăm sóc sau sinh, trong khi người mẹ cũng được theo dõi sát tại phòng mổ trước khi chuyển về khoa Sản chăm sóc hậu phẫu. Hiện tại, sức khỏe của 2 mẹ con đều ổn định.

 

BSCKI Nguyễn Hoàng Linh, khoa Sản của Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, cho biết đây là ca cấp cứu rất nguy hiểm, khi thai phụ vừa sốc phản vệ nặng, vừa xuất hiện dấu hiệu suy thai cấp. Trong những tình huống như vậy, việc đánh giá nhanh, xử trí kịp thời và quyết định mổ lấy thai tối khẩn là yếu tố quan trọng.

Qua trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ mang thai cần thận trọng với các loại thực phẩm dễ gây dị ứng, đặc biệt là hải sản. Khi xuất hiện các dấu hiệu như khó thở, nổi mề đay, chóng mặt hoặc tụt huyết áp, thai phụ đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm.

