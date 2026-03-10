Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM

Đời sống 10/03/2026 16:54

Phan Anh Duy tự xưng là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an khu vực phía Nam, còn Phạm Thị Như Quỳnh “nổ” là nhân viên ngân hàng để tạo vỏ bọc, qua đó lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/3, Công an TPHCM đang thụ lý, điều tra mở rộng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến vợ chồng Phan Anh Duy (35 tuổi, ngụ phường Phú Lâm) và Phạm Thị Như Quỳnh (32 tuổi, ngụ phường Thới An).

Trước đó, ngày 15/9/2025, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Duy và Quỳnh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Danh tính chồng giả cảnh sát, vợ 'nổ' nhân viên ngân hàng để lừa đảo ở TP.HCM - Ảnh 1
Duy cùng vợ bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, do nợ nần nên hai vợ chồng bàn bạc dựng kịch bản lừa đảo, nhắm vào những người quen đang cần nhờ giải quyết các thủ tục pháp lý, hành chính hoặc tài chính.

Để tạo vỏ bọc, Duy tự giới thiệu là lãnh đạo công tác tại Bộ Công an khu vực phía Nam, có quan hệ với nhiều lãnh đạo cấp cao. Người này còn lên mạng đặt mua quân hàm đại úy, bảng tên “Phan Anh Duy”, đồng thời mang theo bật lửa hình khẩu súng nhằm tạo lòng tin với nạn nhân.

Trong khi đó, Quỳnh “nổ” là nhân viên ngân hàng, có khả năng tác động lãnh đạo để hỗ trợ giải quyết hồ sơ vay vốn hoặc các thủ tục tài chính, dù trước đó đã bị cho thôi việc.

Tin tưởng lời giới thiệu, nhiều người đã chuyển tiền cho vợ chồng này nhờ giải quyết công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Duy và Quỳnh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt để tiêu xài, trả nợ; đồng thời đưa ra nhiều lý do nhằm kéo dài thời gian.

Cơ quan CSĐT xác định đây là kịch bản do hai người dựng lên nhằm chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị những ai từng chuyển tiền cho Phan Anh Duy và Phạm Thị Như Quỳnh nhanh chóng liên hệ điều tra viên Bạch Hồng Phước qua số điện thoại 0903.838.591 hoặc đến Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (47 Thành Thái, phường Diên Hồng) để trình báo.

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