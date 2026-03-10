Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa

Đời sống 10/03/2026 13:33

Trong bối cảnh nguồn cung chịu nhiều sức ép vì bất ổn Trung Đông, Bộ Công Thương khuyến khích doanh nghiệp làm việc từ xa, người dân sử dụng xăng dầu tiết kiệm.

Theo thông tin từ báo Lao Động, xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang leo thang nghiêm trọng. Iran đã phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày, tương đương 31% tổng lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển toàn cầu.

Giá dầu thế giới đã tăng 20% từ đầu năm và có nguy cơ tăng đột biến lên 120-140 USD/thùng nếu nguồn cung tiếp tục bị gián đoạn. Toàn thế giới, khu vực châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, được dự báo chịu tác động nặng nề nhất do phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông.

Tại Việt Nam, tổng nguồn xăng dầu tiêu thụ nội địa năm 2025 đạt khoảng 28,6 triệu m3/tấn, bình quân 2,2-2,3 triệu m3/tấn/tháng. Mặc dù có hai nhà máy lọc dầu Nghi Sơn và Bình Sơn, nước ta vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn nhập khẩu. Nguy cơ thiếu hụt cục bộ xăng dầu tại một số địa phương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ngay khi chiến sự nổ ra, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có những chỉ đạo rất kịp thời. Các bộ ngành và địa phương đều được phân công cụ thể và phối hợp với Bộ Công Thương để đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ngày 4.3.2026, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định số 385/QĐ-TTg thành lập Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông do Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm Tổ trưởng để theo dõi, rà soát và báo cáo hàng ngày.

Trong những ngày qua, Bộ Công Thương đã xây dựng các kế hoạch, phương án để kiểm soát tình hình. Bộ đã chỉ đạo, đôn đốc các nhà máy lọc dầu và toàn bộ chuỗi cung ứng xăng dầu cả nước, từ thương nhân đầu mối - phân phối - bán lẻ, tập trung tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nguồn xăng dầu mới, duy trì hoạt động sản xuất - kinh doanh để đảm bảo cung ứng xăng dầu ra thị trường được duy trì liên tục. Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương, Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường giám sát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ các phương án bình ổn giá trong đó có sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu. Bộ cũng đang tích cực phối hợp với các bộ ngành, báo cáo Chính phủ để triển khai các biện pháp khác như đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường và các biện pháp hữu hiệu khác nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho nền kinh tế.

Giá xăng dầu tăng, Bộ Công Thương khuyến khích đi xe đạp, làm việc từ xa - Ảnh 1
Bộ Công Thương yêu cầu người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không lợi dụng tình hình để đầu cơ, tích trữ xăng dầu trái phép

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, Bộ Công Thương khuyến khích người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết; ưu tiên đi chung xe, sử dụng phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn; kiểm tra lốp xe đúng áp suất, thay dầu nhớt đúng hạn, tắt máy khi dừng đỗ lâu giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao; giữ tốc độ ổn định, tránh tăng giảm ga đột ngột, hạn chế chạy tốc độ cao không cần thiết.

Bộ cũng kêu gọi người dân cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học E5/E10 theo lộ trình từ ngày 1-6-2026.

Đối với doanh nghiệp, Bộ Công Thương đề nghị xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu cho từng quy trình sản xuất, vận tải; áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001; sắp xếp tuyến vận chuyển hợp lý, tăng tải trọng mỗi chuyến hàng, giảm số lượt xe chạy rỗng.

Bộ cũng đề nghị doanh nghiệp nâng cấp máy móc, thiết bị sản xuất, chuyển đổi sang năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) cho các hoạt động phụ trợ và khuyến khích làm việc từ xa khi có thể để giảm nhu cầu đi lại, vận chuyển.

“Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, nhưng nguồn cung thì lại hữu hạn. Trong bối cảnh xung đột Mỹ – Iran gây bất ổn thị trường năng lượng toàn cầu, mỗi lít xăng tiết kiệm được là một đóng góp thiết thực cho an ninh năng lượng quốc gia.

Người dân, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí, truyền thông hãy đồng lòng, chia sẻ trách nhiệm cùng Nhà nước: không hoang mang, không tích trữ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả – vì lợi ích chung của đất nước và vì một tương lai năng lượng bền vững”, Bộ Công Thương chia sẻ.

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

TIN MỚI: Miền Bắc sẽ đón thêm không khí lạnh tăng cường, có nơi dưới 11 độ C

Dự báo khoảng tối và đêm 12/3 đến ngày 13/3, không khí lạnh sẽ tăng cường xuống nước ta khiến miền Bắc tiếp tục rét về đêm và sáng, miền Trung đón nhiều đợt mưa dông trong tuần này.

