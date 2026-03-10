Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học

Sao quốc tế 10/03/2026 13:30

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham gia lễ khai trương một phòng tập thể hình ở Thâm Quyến.

Mới đây, Lý Nhược Đồng tham gia lễ khai trương một phòng tập thể hình ở Thâm Quyến. Trong sự kiện, nữ diễn viên mặc bộ vest trắng kết hợp crop top cùng màu. Lý Nhược Đồng khoe vòng eo thon gọn trong trang phục trẻ trung. Nhan sắc và vóc dáng của nữ diễn viên lập tức thu hút sự chú ý với nhiều lời khen ngợi. Vẻ ngoài trẻ trung so với độ tuổi của Lý Nhược Đồng lại trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng.

Thời gian qua, Lý Nhược Đồng thường xuyên được khen ngợi về nhan sắc. Để duy trì vẻ ngoài trẻ trung cùng vóc dáng cân đối, dẻo dai, Lý Nhược Đồng duy trì thói quen tập luyện đều đặn suốt nhiều năm. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng chế độ sinh hoạt khoa học, cân bằng giữa ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi.

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học - Ảnh 1

 

Nữ diễn viên từng chia sẻ thực đơn ăn uống hàng ngày. Buổi sáng, cô bắt đầu với một quả trứng luộc, nửa bắp ngô và khoảng 100 ml sữa chua không đường. Sau đó, cô bổ sung bữa ăn nhẹ gồm 25 g các loại hạt.

Đến bữa trưa, thực đơn của cô gồm tôm chiên ớt xanh, ngô, gạo lứt và bắp cải luộc. Vào buổi xế chiều, cô ăn nhẹ khoảng 200 g quả sung.

Bữa tối của nữ diễn viên khá gọn nhẹ với thịt bò băm xào cà chua, cơm thập cẩm và rau diếp luộc. Theo cô, việc duy trì chế độ ăn uống điều độ kết hợp tập luyện là yếu tố quan trọng giúp giữ gìn sức khỏe và vóc dáng.

Suốt nhiều năm qua, Lý Nhược Đồng duy trì chế độ tập luyện và ăn uống khoa học - Ảnh 2

Lý Nhược Đồng sinh năm 1966, bước chân vào giới giải trí từ năm 1990, ghi dấu ấn với loạt vai diễn trong Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Võ Đang, Đại Tống truyền kỳ, Dương Môn nữ tướng… Suốt nhiều năm qua, cô vẫn được mệnh danh “Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh”.

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