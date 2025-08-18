'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả?

Sao quốc tế 18/08/2025 11:15

Lý Nhược Đồng đã bước sang tuổi 59 nhưng ngoại hình được khen ngợi trẻ trung hơn tuổi. Mới đây Lý Nhược Đồng đã chia sẻ câu chuyện 'dở khóc dở cười' vì vẻ ngoài mãi không già.

Mới đây, trong buổi trò chuyện với truyền thông Trung Quốc, diễn viên Lý Nhược Đồng chia sẻ kỷ niệm về chuyến du lịch Thái Lan. Vì ngoại hình trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thật, cô từng bị nhân viên hải quan nghi ngờ... sử dụng hộ chiếu giả. 

Lý Nhược Đồng kể lại: "Họ mở hộ chiếu ra xem rồi hỏi tôi: "Đây thật sự là hộ chiếu của cô à? Cô lấy trộm của ai sao? Nhìn cô không giống người sinh năm 1966 chút nào!"".

Nữ diễn viên cho biết, khi đó cô chỉ biết bật cười trước sự ngỡ ngàng của nhân viên cửa khẩu. Trước đó, cô từng thừa nhận, từng lo lắng về tuổi tác khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn, đặc biệt sau tuổi 50, cô cảm thấy tâm lý ngày càng nhẹ nhõm và thoải mái.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả? - Ảnh 1

Câu chuyện của Lý Nhược Đồng khiến nhiều khán giả thích thú. Dưới phần bình luận, dân mạng khen ngợi diễn viên có sắc vóc trẻ trung hơn nhiều so với tuổi thực. Thậm chí, nhiều khán giả cho rằng nhìn cô chỉ như mới khoảng 35-40 tuổi.

Lý Nhược Đồng thừa nhận từng lo lắng khi bước sang tuổi 30 vì ám ảnh chuyện tuổi tác. Tuy nhiên, sau khi bước qua ngưỡng tuổi 50, cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ: “Bây giờ 59 tuổi rồi, tôi lại thấy mình sống càng ngày càng thấu hiểu, càng biết rõ bản thân, và ngày càng thoải mái hơn”.

Mỹ nhân sinh năm 1966 cho biết hiện tại, cô cao 1,65 m, nặng 46 kg. Đây là kết quả của quá trình ăn uống và luyện tập thể thao điều độ suốt nhiều năm qua.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả? - Ảnh 2

Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng tích cực chia sẻ hình ảnh luyện tập, kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe và phát triển tinh thần trên mạng xã hội, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ.

Ít ai biết, trước khi bước chân vào làng giải trí, cô từng là một tiếp viên hàng không. Nhờ nhan sắc nổi bật cùng lối diễn xuất tự nhiên, Lý Nhược Đồng nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt tác phẩm kinh điển như Thần điêu đại hiệp, Thiên long bát bộ, Dương Môn nữ tướng… Trong đó, vai Tiểu Long Nữ của cô được xem là hình tượng kinh điển, khó thay thế trong lòng khán giả truyền hình.

'Tiểu Long Nữ' Lý Nhược Đồng bị hải quan chặn lại vì nghi dùng hộ chiếu giả? - Ảnh 3

 

Từng có giai đoạn trầm lắng vì biến cố tình cảm và gia đình, thậm chí rời xa màn ảnh, nhưng bằng nghị lực và sự kiên cường, Lý Nhược Đồng đã vượt qua, trở lại với công chúng bằng hình ảnh một phụ nữ mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng tích cực.

Ở tuổi 59, "Tiểu Long Nữ đẹp nhất màn ảnh" không chỉ là biểu tượng nhan sắc bất chấp thời gian, mà còn được ngưỡng mộ như một hình mẫu sống khỏe, sống đẹp và sống tự tin cho nhiều thế hệ.

Lý Nhược Đồng khoe eo 56cm trên phố, tiết lộ 'chuộng mua đồ rẻ'

Lý Nhược Đồng khoe eo 56cm trên phố, tiết lộ 'chuộng mua đồ rẻ'

Vừa qua, nữ diễn viên Lý Nhược Đồng đã xuất hiện tại khu Bình Giang, Giang Tô, Trung Quốc cùng với đồng nghiệp Lưu Canh Hoành.

