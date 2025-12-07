Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại

Sao quốc tế 07/12/2025 08:30

Huấn luyện viên thể hình riêng của Châu Kiệt Luân, biệt danh là Hulk, vừa gây xôn xao khi tiết lộ nam ca sĩ mắc viêm cột sống dính khớp trong thời gian dài. Người này cho biết anh từng chứng kiến ngôi sao âm nhạc lên cơn đau dữ dội.

Hulk cho hay căn bệnh khiến Châu Kiệt Luân khổ sở, từng đau đến mức không thể đi lại khi phát bệnh, phải có người dìu. Thời gian gần đây, nam ca sĩ chăm chỉ chơi thể thao để nâng cao sức khỏe.

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại - Ảnh 1

Cũng trong cuộc trò chuyện, Hulk tiết lộ cơ duyên giữa anh và Châu Kiệt Luân xuất phát từ nghệ sĩ Lưu Canh Hồng làm cầu nối. Từ đó, anh trở thành huấn luyện viên thể hình riêng của Châu Kiệt Luân. Hulk tiết lộ nam ca sĩ là người rất tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người. Người này chia sẻ cảm thấy rất biết ơn ngôi sao âm nhạc vì từng được anh ủng hộ, giúp đỡ nhiều việc trong cuộc sống. Thậm chí khi Châu Kiệt Luân kết hôn ở Anh, nam ca sĩ còn mời Hulk tới làm phù rể.

Theo Viện Nghiên cứu Trung ương Đài Loan, viêm cột sống dính khớp là bệnh viêm mạn tính ở các khớp cột sống. Các điểm bám gân và dây chằng của bệnh nhân sẽ bắt đầu mọc gai xương, khiến các đốt sống dính lại với nhau, mất độ linh hoạt. Việc điều trị chủ yếu dựa vào thuốc kháng viêm, chỉ có thể kiểm soát triệu chứng chứ không thể chữa tận gốc.

Tiết lộ căn bệnh hành hạ khiến Châu Kiệt Luân đau dữ dội, không thể tự đi lại - Ảnh 2

Châu Kiệt Luân sinh năm 1979, là ca nhạc sĩ tài năng của Đài Loan, Trung Quốc. Trong sự nghiệp, anh phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn vòng quanh thế giới với hơn 300 concert, đạt được 15 giải thưởng Kim Khúc do Đài Loan tổ chức. Theo đó, anh là nhạc sĩ kiêm ca sĩ của nhiều ca khúc như Sứ thanh hoa, Hương lúa, Dạ khúc, Tóc như tuyết, Lữ khách chân trời, Đông phong phá…

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài

Nam ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou) mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải trên Instagram dòng trạng thái tiết lộ MV mới của anh vô tình "đụng ý tưởng" với một nghệ sĩ quốc tế. Dù không nêu tên cụ thể, nhưng nhiều người nhanh chóng suy đoán nhân vật được nhắc đến chính là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất hiện nay - Taylor Swift.

