Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài

Sao quốc tế 20/10/2025 14:23

Nam ca sĩ Châu Kiệt Luân (Jay Chou) mới đây khiến mạng xã hội dậy sóng khi đăng tải trên Instagram dòng trạng thái tiết lộ MV mới của anh vô tình 'đụng ý tưởng' với một nghệ sĩ quốc tế. Dù không nêu tên cụ thể, nhưng nhiều người nhanh chóng suy đoán nhân vật được nhắc đến chính là ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất hiện nay - Taylor Swift.

Châu Kiệt Luân đăng 2 bài liên tiếp trên mạng xã hội, nói rằng MV của anh vốn quay từ lâu nhưng chưa ra mắt vì còn chờ hoàn thiện album, lại vô tình có cùng cảm hứng với một nghệ sĩ khác. 

Cụ thể, anh viết: "Đôi khi MV quay sớm nhưng phải chờ các bài khác trong album xong mới tung ra. Ai ngờ có một nghệ sĩ khác cũng lấy cảm hứng từ bức tranh đó và ra mắt trước. Thật đau đầu ghê! Mọi người nghĩ nên đợi album hoàn thiện hay tung single trước đây?".

Anh không nhắc tên ai, nhưng dân mạng nhanh chóng nhận ra hình ảnh trong bài viết ám chỉ đến ca khúc Ophelia mới ra mắt tháng 10 của Taylor Swift.

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài - Ảnh 1

Nhân vật Ophelia vốn là nữ bi kịch trong Hamlet của Shakespeare, từng là nguồn cảm hứng cho rất nhiều họa sĩ và nhạc sĩ trên thế giới.

Một số người cho rằng Châu Kiệt Luân chỉ muốn tránh bị hiểu lầm là đạo nhái, nhưng cách anh diễn đạt lại bị chê là "tự cao".

Đáng nói là trước đây, chính Châu Kiệt Luân từng mỉa mai Taylor Swift vì hay viết nhạc về người yêu cũ, trong khi bản thân anh cũng từng lấy cảm hứng từ chuyện tình cũ để sáng tác. 

Nhiều fan chỉ ra rằng các sản phẩm gần đây của Châu Kiệt Luân thường lấy chủ đề Giáng sinh, MV quay ở châu Âu, nguồn cảm hứng cũng toàn đến từ nghệ sĩ quốc tế. Ngoài ra anh hiếm khi xuất hiện tại Trung Quốc, trừ những buổi hòa nhạc lớn.

Châu Kiệt Luân bị chỉ trích vì tự nhận trùng ý tưởng Taylor Swift, làm concert sơ sài - Ảnh 2

Bên cạnh đó, tour lưu diễn Carnival của Châu Kiệt Luân tại Trung Quốc thời gian gần đây đang vướng loạt tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả phản ánh chất lượng biểu diễn ngày càng đi xuống: giọng hát yếu, tiết mục loãng, nhiều phần "câu giờ" khiến người xem thất vọng.

Tại đêm diễn ở Vũ Hán, người xem ghi lại rằng trong suốt 3 tiếng chương trình, Châu Kiệt Luân hát chưa đến 90 phút, phần còn lại do các nghệ sĩ khác biểu diễn. Ở chặng Tế Nam, show bị trễ 30 phút nhưng vẫn kết thúc đúng giờ; còn tại Thượng Hải, đêm diễn kết thúc sớm lúc 21h30 khiến nhiều người bức xúc.

Không ít khán giả bỏ ra 1.800 nhân dân tệ mua vé ghế khu giữa nhưng lại nghe thấy âm thanh rè, nhìn sân khấu qua màn hình phụ, có người ví "như đang nghe loa phường ở vùng ven thành phố".

Nhiều người cho rằng nguyên nhân sâu xa hơn nằm ở việc Châu Kiệt Luân không còn đam mê âm nhạc, dẫn đến cả chất lượng biểu diễn lẫn thái độ nghề nghiệp đều đi xuống.

Châu Kiệt Luân không còn khắt khe với tiêu chuẩn âm thanh, ánh sáng như trước. Trong khi nhiều ca sĩ hàng đầu sẵn sàng đầu tư cho hệ thống âm thanh riêng để bảo đảm khán giả có trải nghiệm tốt nhất, hoặc chỉ chọn sân khấu trong nhà thi đấu để đảm bảo âm thanh hoàn hảo thì Châu Kiệt Luân lại khá xuề xòa, biểu diễn ở sân vận động ngoài trời với chất lượng âm thanh bị chê.

Chuỗi concert của "Thiên vương" Châu Kiệt Luân (Jay Chou) diễn ra từ ngày 9 đến 11/10 tại Sân vận động Thượng Hải đã chính thức ghi nhận kỷ lục mới, khi mỗi đêm có hơn 61.400 khán giả tham dự, trở thành buổi hòa nhạc có lượng người xem lớn nhất trong lịch sử sân vận động này.

Từ khóa:   Châu Kiệt Luân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

