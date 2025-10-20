Khoảng 11h ngày 19/10, bệnh nhi L. được đưa đến bệnh viện trong tình trạng có nhiều vết thương hở trên đầu, các vết bầm tím từ lưng, kéo xuống mông, đùi, chân. Thời điểm nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện hoảng sợ, ngại tiếp xúc.

Theo thông tin từ báo Dân trí, sáng 20/10, bác sĩ Nguyễn Trọng Đà, Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân H.T.N.L. (SN 2015, trú thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Các bác sĩ cũng ghi nhận nhiều vết bầm tím trên cơ thể bệnh nhi L.. Đây là các dấu vết do bị tác động bằng vật tày, các vết thương mới, nghi bị bạo hành trong thời gian gần đây. Ngoài ra, trên cơ thể bệnh nhi có nhiều vết thương cũ đã mờ, liền sẹo, theo bác sĩ Đà là “nhiều không thể đếm”.

“Trên đầu bệnh nhân có 3 vết thương hở, trong đó 2 vết thương ở vùng đỉnh đầu nhỏ, nông; vết thương vùng chẩm rộng, sâu hơn. Miệng vết thương nham nhở, nghi do vật tày, cứng tác động. Chúng tôi đã xử lý, khâu 7 mũi đối với 3 vết thương”, bác sĩ Đà thông tin.

Sau 2 ngày, bệnh nhi đáp ứng điều trị tốt, tinh thần ổn định. Để tạo điều kiện tối đa cho quá trình điều trị, phục hồi sức khỏe cũng như tinh thần, phía bệnh viện đã bố trí cho bệnh nhi L. nằm phòng điều trị riêng.

Bà Nguyễn Thị Hải Hà, điều dưỡng trưởng Khoa Chấn thương và Phẫu thuật thần kinh, cho biết từ thời điểm bệnh nhi L. nhập viện đến nay, chỉ có bà T.T.H. (mẹ của bố dượng cháu L.) chăm sóc.

Khoa cũng đề xuất Phòng công tác xã hội của bệnh viện hỗ trợ 2 bà cháu bệnh nhi L. ngày 3 bữa cơm trong quá trình điều trị.

Đối tượng Nguyễn Văn Nam - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 19/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (là con riêng của vợ) về nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé.

“Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.” - đối tượng khai.

Sau khi hành hung cháu L., đối tượng đi ngủ. Sáng hôm sau, y khóa cửa rời nhà đi làm, còn người dân phát hiện cháu L. bị thương nên đưa đi cấp cứu.

“Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L. và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn”, lời khai của đối tượng.