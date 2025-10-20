Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh

Đời sống 20/10/2025 10:44

Sáng 20/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú tại thôn Phú Hòa, xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 20/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Nam (31 tuổi, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Nam là cha dượng của bé gái H.T.H.L. (10 tuổi, học sinh lớp 5, Trường tiểu học Cổ Đạm).

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Văn Nam khai nhận, khoảng 22h ngày 19/10, sau khi uống rượu tại nhà mẹ đẻ, Nam chở bé L. (là con riêng của vợ) về nhà riêng ở thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm.

Tại thời điểm đó, do bực tức vì cho rằng bé L. nói dối và mang trong lòng định kiến về việc cháu là con riêng của vợ, Nam đã ra tay bạo hành bé.

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Nam - Ảnh: VietNamNet

Ngoài ra, Nam khai nhận, do bực tức những chuyện riêng tư liên quan đến nhà vợ nên trút giận lên cháu bé. "Tôi đã tát vào miệng, sau đó lấy một thanh gỗ trên tủ đánh cháu. Tiếp đó, tôi thấy cây búa ở cạnh giường nên cầm lấy, đánh hai cái vào đỉnh đầu cháu L.” - đối tượng khai.

Sau khi hành hung cháu L., đối tượng đi ngủ. Sáng hôm sau, y khóa cửa rời nhà đi làm, còn người dân phát hiện cháu L. bị thương nên đưa đi cấp cứu.

“Khi tôi đi làm, người dân phát hiện sự việc, đưa cháu đến trạm xá và gọi tôi về. Tôi sang nhà mẹ đẻ, kể lại việc đã đánh cháu L. và nhờ mẹ đưa cháu đi khám. Sau đó, tôi trèo lên nóc nhà để trốn”, lời khai của đối tượng.

Lời khai 'lạnh người' của cha dượng bạo hành bé gái lớp 5 ở Hà Tĩnh - Ảnh 2
Hình ảnh cháu bé bị cha dượng bạo hành dã man - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, đến sáng ngày 19/10, cháu L. mới thoát ra được nên cầu cứu hàng xóm và được người này cùng với trưởng thôn đưa đến Trạm y tế xã sơ cứu vết thương. Nhận được thông tin, cô Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cổ Đạm đã đến Trạm y tế dùng xe ô tô cá nhân đưa ra bệnh viện tại Nghệ An để điều trị.

Tại đây, vết thương hở trên đầu của nữ sinh được bác sĩ khâu 5-6 mũi. Khi đưa cháu đến bệnh viện, cháu L. không tự đi được, phải nhờ cán bộ Công an bồng cháu ra xe vì ngoài vết thương trên đầu thì chân cháu cũng bị sưng vù.

Được biết, vào thời điểm tháng tháng 5/2024, cháu L. cũng từng bị người đàn ông này đánh và nhà trường đã báo chính quyền. Sau đó cơ quan Công an đã làm việc với bố mẹ cháu L. Khi trình báo sự việc với cơ quan Công an, bố mẹ cũng đã ký cam kết không tái phạm.

Liên quan đến vụ việc, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cổ Đạm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Nam đến trụ sở làm việc, kiểm tra, test nhanh ma túy và lấy lời khai.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ và lệnh bắt người bị giữ đối với Nguyễn Văn Nam để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích.”

Vụ việc đang được Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

