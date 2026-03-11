Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 11/03/2026 10:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý trong 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), có Chính Tài nên khả năng cao là tuổi Thân được tăng lương hoặc nhận được tin vui từ công việc. Dù làm nghề gì đi nữa thì bạn vẫn có bản lĩnh vững vàng, làm gì cũng dứt khoát nên cuối tuần sẽ có thời gian nghỉ ngơi. Cấp trên sẽ thấy được sự nỗ lực của bạn sớm thôi đừng sốt ruột. 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tam Hội trợ mệnh nên con giáp này biết cách ăn nói nên khá được lòng mọi người. Vòng tròn quan hệ xã giao của bạn khá rộng, hôm nay nhiều người có lời mời rủ bạn đi ăn đi chơi thì cứ đi nhé. Chuyện tình duyên tuy đến muộn nhưng khá tốt, không lận đận vất vả như bao người khác.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), vận trình tình cảm của tuổi Ngọ tiến triển khi có quý nhân che chở. Đây cũng là dịp tốt để con giáp này tiến thêm bước nữa gắn kết mối quan hệ của hai người. Bản mệnh cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có và hết sức trân trọng tình yêu này.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Công việc của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, con giáp này nhận được nhiều sự giúp đỡ từ những người xung quanh nên mọi khó khăn và khúc mắc nhanh chóng được giải quyết. Bản mệnh không phải tốn nhiều công sức mà vẫn giành được mục tiêu đã định.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), vận trình của tuổi Thìn thuận buồm xuôi gió, con giáp này cảm thấy tích cực và vui vẻ. Tuy nhiên khó khăn có thể đến bất cứ lúc nào, cần phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan như hiện tại. Bản mệnh được quý nhân nâng đỡ nên luôn cảm thấy tự tin dù có gặp phải bất cứ chuyện gì.

Tử vi 3 ngày liên tiếp (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp đắc Lộc đắc Tài, vạn sự hanh thông, lên hương như diều gặp gió, hưởng hết Phú Quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành tương sinh mang đến vận may tài lộc cho con giáp này. Tuy nhiên nếu chỉ biết mỗi việc chi tiêu và nhận lương mỗi tháng thì chúng ta không thể nào giàu nổi. Đã đến lúc tuổi Thìn cần tìm hiểu thêm các hạng mục đầu tư mới để tiền bạc sinh sôi nảy nở một cách hiệu quả nhất.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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