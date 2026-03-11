Giá vàng hôm nay, ngày 11/3/2026: Tăng mạnh trở lại, vàng SJC vượt 187 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 11/3/2026 thị trường vàng thế giới đã bật tăng trở lại khi nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn gia tăng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 1,1 triệu đồng/lượng, mua vào lên 184,2 triệu đồng, bán ra 187,2 triệu đồng. ACB tăng giá mua vàng miếng thêm 1,4 triệu đồng, lên 185,5 triệu đồng, còn bán ra lên 187,5 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng mỗi lượng vàng miếng thêm 400.000 đồng, mua vào 184,1 triệu đồng, bán ra 186,1 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn 4 số 9 cũng tăng 1,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào lên 183,9 triệu đồng, bán ra 186,9 triệu đồng. Như vậy chỉ trong 3 ngày qua, vàng đã tăng 4,7 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Theo báo Người Lao Động, diễn biến quân sự leo thang tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động, qua đó hỗ trợ đáng kể cho giá vàng hôm nay.

Tính đến 5 giờ ngày 11/3 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.192 USD/ounce, tăng 37 USD so với mức thấp nhất của phiên giao dịch đêm qua là 5.155 USD/ounce.

Giới đầu tư tăng sức mua vàng khi lo ngại bất ổn địa chính trị kéo dài, liên quan đến cuộc xung đột giữa Iran, Mỹ và Israel.

Về mặt địa chính trị, Tổng thống Donald Trump hôm 10/3 cho biết Mỹ và Israel đang đạt được tiến triển đáng kể trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, cho rằng cuộc xung đột có thể kết thúc sớm. Thông tin này phần nào giúp kiềm chế đà tăng của giá dầu.

Tuy nhiên, sau đó, ông Trump lại nói rằng chiến sự có thể còn kéo dài. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiến hành đợt oanh tạc được xem là dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu tại Iran. Những phát biểu trái ngược khiến giới phân tích nhận định tình hình Trung Đông rất khó đoán định.

Dù Mỹ phát tín hiệu muốn sớm chấm dứt xung đột, Iran vẫn tiếp tục phóng tên lửa vào nhiều mục tiêu trong khu vực Trung Đông, nhưng cường độ được cho đang giảm dần.

