Ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị thông tin về trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 10/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị thông tin, một cháu bé tại địa phương này đã tử vong vào tối 9/3, với các triệu chứng nghi ngờ liên quan đến bệnh dại, sau khi được cho là bị chó cắn cách đây hơn 3 tháng mà không được tiêm phòng.

Nạn nhân là cháu C.G.H. (SN 2020), trú tại thôn 1, xã Kim Phú, Quảng Trị. Chiều 9/3, cháu H. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như nôn, sùi bọt mép, kích thích. Gia đình đã nhanh chóng đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để điều trị.

Theo thông tin từ VietNamNet, tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, bệnh nhi trong tình trạng lơ mơ, kích thích, nôn liên tục. Bác sĩ chẩn đoán theo dõi viêm màng não, đồng thời theo dõi bệnh dại do chó cắn.

Đến khoảng 20h30 cùng ngày, cháu H. xuất hiện các triệu chứng điển hình như tăng tiết đờm, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước; đồng tử hai bên 3mm phản xạ ánh sáng kém, sốt cao liên tục.

Đến 22h, bệnh nhi ngưng thở, ngưng tim. Sau khi được hồi sức, tim đập trở lại và nhưng gia đình xin đưa cháu về nhà. Cháu H. tử vong sau đó.

Theo CDC Quảng Trị, qua điều tra chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị con chó nói trên cắn.

Ngành y tế đề nghị Trung tâm Y tế khu vực Minh Hóa phối hợp với Chi cục Thú y và các địa phương rà soát các hộ nuôi chó, mèo; đồng thời tăng cường tuyên truyền để người dân quản lý tốt vật nuôi. Khi bị chó, mèo hoặc các động vật nghi dại cắn, người dân cần đến cơ sở y tế để được tư vấn, xử trí vết thương và tiêm vắc xin phòng dại kịp thời.

