Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau

Sống khỏe 11/03/2026 05:30

Nước chanh nghệ được nhiều người uống vào buổi sáng với kỳ vọng hỗ trợ tiêu hóa và tăng sức đề kháng. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc dùng thường xuyên, thức uống này có thể gây một số ảnh hưởng không mong muốn đối với sức khỏe.

Trong những năm gần đây, nước chanh nghệ trở thành thức uống quen thuộc trong nhiều chế độ chăm sóc sức khỏe tự nhiên. Thức uống này thường được pha từ nước ấm, nước cốt chanh tươi và một lượng nhỏ bột nghệ. Một số người còn thêm gừng, tiêu đen hoặc mật ong để tăng hương vị.

Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chanh cung cấp vitamin C và các hợp chất flavonoid có đặc tính chống oxy hóa. Nghệ chứa curcumin – hoạt chất được nghiên cứu rộng rãi nhờ khả năng chống viêm và chống oxy hóa. Khi sử dụng với lượng vừa phải, nước chanh nghệ có thể bổ sung một số hợp chất sinh học có lợi cho cơ thể.

Tuy nhiên, bất kỳ loại thực phẩm hay đồ uống nào nếu dùng không phù hợp cũng có thể gây tác động bất lợi. Với nước chanh nghệ, một số nguy cơ sức khỏe có thể xảy ra khi uống thường xuyên hoặc sử dụng không đúng cách.

Lợi ích sức khỏe của việc uống nước chanh nghệ mỗi sáng

Hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn: Thức uống ấm này có thể làm dịu dạ dày, đặc biệt là vào buổi sáng. Nghệ có thể giúp kích thích mật, hỗ trợ tiêu hóa và giúp loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể. Nghệ cũng có thể giúp ích cho các vấn đề tiêu hóa như đau bụng, khó tiêu và táo bón. Uống nước chanh nghệ rất tốt cho việc duy trì hoạt động của ruột.

Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường hệ thống miễn dịch: Nước chanh là nguồn cung cấp vitamin C, tốt cho hệ thống miễn dịch của cơ thể. Tính chất chống viêm của nghệ có thể hỗ trợ khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể. Mặc dù thức uống này không ngăn ngừa hoàn toàn bệnh tật, nhưng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch, đặc biệt là khi áp dụng lối sống lành mạnh.

Hỗ trợ về sức khỏe não bộ: Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy curcumin có thể giúp giảm viêm trong não, từ đó hỗ trợ trí nhớ và giảm nguy cơ mắc các bệnh như Alzheimer theo thời gian. Mặc dù cần nhiều nghiên cứu hơn nữa, nhưng đây là một lý do nữa khiến loại gia vị vàng này nhận được nhiều sự chú ý gần đây.

Những người không nên uống nước chanh nghệ

Người bị bệnh dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản: Đối với những người bị viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc trào ngược dạ dày thực quản, axit trong chanh có thể làm tăng cảm giác nóng rát, đau thượng vị hoặc ợ chua. Vì vậy, nhóm này nên hạn chế uống nước chanh nghệ khi bụng đói hoặc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Đang uống nước chanh nghệ mỗi sáng? Hãy dừng lại ngay nếu bạn thuộc nhóm người sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người đang dùng thuốc chống đông máu: Curcumin có thể làm tăng nguy cơ chảy máu khi kết hợp với các thuốc chống đông máu như aspirin hoặc warfarin. Do đó, những người đang sử dụng thuốc chống đông máu hoặc có rối loạn đông máu cần thận trọng khi dùng nghệ thường xuyên trong thực phẩm hoặc đồ uống.

Người mắc bệnh túi mật: Một số nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiết mật. Điều này có thể gây khó chịu ở những người bị sỏi mật hoặc bệnh túi mật. Vì vậy, người mắc các bệnh lý liên quan đến túi mật nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nghệ thường xuyên.

Người có dạ dày nhạy cảm: Một số người có thể bị buồn nôn, đầy bụng hoặc khó chịu khi uống nước chanh nghệ, đặc biệt khi uống lúc đói. Trong trường hợp này, nên giảm lượng chanh hoặc uống sau bữa ăn nhẹ.

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