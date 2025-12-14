Uống nước chanh ấm mỗi buổi sáng, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Nước chanh ấm là thức uống buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng nhiều người lãng quên.

Liên tục trong những ngày gần đây dòng nước lũ mạng xã hội tiktok, facebook các video hướng dẫn uống  nước cốt chanh  vào buổi sáng sớm khi chưa ăn gì để  xả độc , chữa dạ dày,  giảm cân , điều hòa huyết áp và giảm đường trong máu...

Những lợi ích được chia sẻ như: Uống nước cốt chanh giúp loại bỏ độc tố. Chất xơ trong chanh giúp kiểm soát cơn đói và đốt cháy mỡ thừa. Hàm lượng  vitamin C  cao trong chanh giúp cơ thể chống lại bệnh tật, giúp da sáng và làm chậm quá trình lão hóa. Mặc dù có tính axit nhưng chanh được cho là có tác dụng Kiềm hóa cơ thể sau khi tiêu hóa, giúp cân bằng độ pH...

Vậy uống nước chanh ấm mỗi sáng, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi gì?

Tăng cường hệ miễn dịchăng cường hệ miễn dịch: Chanh có hàm lượng cao vitamin C và kali. Vitamin C giúp chống cảm lạnh và kali kích thích chức năng não và thần kinh, giúp kiểm soát huyết áp.

Cân bằng pH: Chanh là một thực phẩm có tính kiềm. Bản thân chanh có tính a-xít, nhưng vào trong cơ thể chanh có tính kiềm (a-xít citric không có tính a-xít trong cơ thể khi được chuyển hóa). Cơ thể có tính kiềm thực sự rất quan trọng để có sức khỏe tốt.

Giúp giảm cân: Chanh có hàm lượng cao chất xơ pectin, giúp chống đói. Những người duy trì chế độ ăn có tính kiềm hơn sẽ giảm cân nhanh hơn.

Hỗ trợ tiêu hóa: Nước ấm sẽ kích thích đường ruột và nhu động ruột. Chanh cũng có hàm lượng cao khoáng chất và vitamin, giúp đào thải các độc tố trong đường tiêu hóa.

Tác dụng như chất lợi tiểu nhẹ, tự nhiên: Nước chanh giúp loại bỏ các chất không mong muốn vì chanh làm tăng tốc độ bài tiết nước tiểu trong cơ thể. Do đó, các độc tố được đào thải với tốc độ nhanh, giúp cho đường tiết niệu khỏe mạnh.

Làm sáng da: Vitamin C giúp làm giảm nếp nhăn và vết nám. Nước chanh thanh trừ các độc tố khỏi máu, giúp da sáng hơn.

Lưu ý khi uống nước chanh buổi sáng

Khi uống nước chanh buổi sáng để giảm mỡ nội tạng, cần lưu ý một số điểm sau để đảm bảo hiệu quả và an toàn cho sức khỏe:

Pha loãng nước chanh với nước ấm để tránh làm hại men răng và niêm mạc dạ dày.

Uống nước chanh ấm để cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn và kích thích tiêu hóa hiệu quả.

Không thêm đường, hoặc có thể thêm mật ong một chút để tăng hương vị mà không ảnh hưởng đến lượng calo.

Kết hợp uống nước chanh với lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc.

