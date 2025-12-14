Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi

Đời sống 14/12/2025 05:15

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã xác minh, làm rõ việc cụ bà ngồi khóc trên xe khách vì con gái bỏ rơi gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/12, UBND phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã vào cuộc xác minh sự việc một cụ bà khóc nức nở trên xe khách nghi bị bỏ rơi.

Trước đó, tối 11/12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một cụ bà từ phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk lên xe khách đi vào TPHCM để ở với con gái.

Khi xe khách đi được một đoạn, tài xế gọi điện thoại cho người con của bà ở TPHCM để đón mẹ nhưng người con từ chối. Vì vậy tài xế xe khách phải đưa bà quay lại Công an phường Tuy Hòa nhờ giải quyết. Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Thực hư vụ cụ bà òa khóc trên xe khách vì cho rằng con út không nhận nuôi - Ảnh 1
Hình ảnh và bài viết về cụ bà ngồi khóc trên xe khách đã gây xôn xao dư luận những ngày qua - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, kết quả xác minh của UBND phường Bình Kiến cho thấy, người phụ nữ trong clip là bà Nguyễn Thị Th. (74 tuổi, trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến).

Bà Th. có hai người con gái gồm chị N.T.T. (trú tại khu phố Liên Trì 2, phường Bình Kiến) và người con gái út là chị N.T.Đ. (sống tại TPHCM). Bà Th. sống cùng chị Đ. tại TPHCM. 

Gần đây, bà Th. từ TPHCM về thăm con gái lớn trong khoảng 5 ngày. Đến ngày 9/12, chị T. mua vé xe để mẹ quay lại TPHCM thì xảy ra sự việc con gái út không thể sắp xếp việc để chăm sóc mẹ như trong clip.

Chị N.T.T. cho biết, gia đình chị vẫn đang trực tiếp chăm sóc và phụng dưỡng mẹ, hoàn toàn không có chuyện bỏ rơi như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Th. cũng xác nhận sẽ tiếp tục ở lại sinh sống cùng con gái lớn tại phường Bình Kiến và không vào lại TPHCM.

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Sáng 13/12, một lãnh đạo UBND xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong thương tâm.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ bà khóc trên xe khách tin moi mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (14/12/2025), 3 con giáp 'may mắn ập xuống đầu', sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tài lộc phủ kín đường đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (14/12/2025), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Tâm sự 5 giờ 25 phút trước
Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Tâm sự 5 giờ 33 phút trước
Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Tâm sự 5 giờ 56 phút trước
Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn

Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn

Tâm sự 6 giờ 3 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Sau ngày mai, Chủ Nhật 14/12/2025, 3 con giáp hiền lương nhân từ nên Thần Tài thưởng lộc, tiền bạc sum suê, tiền vàng sáng chói, giàu nứt đố đổ vách

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/12/2025, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi ngày mới, Chủ Nhật 14/12/2025, của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Xe tải biến dạng, tài xế kẹt ở cabin sau va chạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Đi làm thuê về, mẹ bàng hoàng phát hiện 2 con nhỏ tử vong dưới hồ nước

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Không có phép màu cho nữ sinh mất tích sau khi tan học ở Đắk Lắk: Thầy cô, bạn bè thương tiếc

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/12/2025: Tăng mạnh, vàng SJC vọt lên kỷ lục mới 156,6 triệu đồng/lượng

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội

Lời khai hối lỗi nghẹn ngào của kẻ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải ở Hà Nội