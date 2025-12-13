Thông tin mới vụ bé gái bị vùi dưới đất: Phát thông báo tìm lại gia đình dù có nhiều người muốn nhận nuôi

Theo Công an xã Ia Mơ, đơn vị đang phối hợp cơ quan chức năng phát thông báo tìm gia đình bé gái, vận động nhận lại con. Tuy nhiên khu vực phát hiện bé gái ở nơi vắng vẻ, cách xa khu dân cư nên việc xác minh gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 13/12, Công an xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết nhiều người dân ở trong, ngoài tỉnh, thậm chí tận Hà Nội, Đà Nẵng liên hệ bày tỏ mong muốn làm thủ tục nhận nuôi bé gái sơ sinh bị vùi dưới đất trong vườn cao su.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe bé gái, bác sĩ Nguyễn Thụy Điển, Phó Trưởng khoa phụ trách Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Gia Lai, cho biết sau 3 ngày điều trị, bé đã hô hấp ổn định, dừng thở máy, có thể tự bú sữa bình. Dự kiến bệnh viện sẽ tiếp tục chăm sóc cháu trong 7/10 ngày tới.

"Khi thấy nghị lực sinh tồn của bé gái bị vùi dưới lớp đất ở vườn cao su, nhiều người dân đã liên hệ để xin nhận nuôi. Đơn vị hướng dẫn mọi người liên hệ địa phương để làm thủ tục theo quy định”, đại diện Công an xã Ia Mơ thông tin.

“Do bé bị vùi lấp nên có đất cát vào miệng, lần đi vệ sinh đầu tiên các bác sĩ ghi nhận có cát. Tuy nhiên, cơ thể sẽ tự đào thải nên không đáng ngại”, bác sĩ Điển cho hay.

Theo bác sĩ Điển, trong thời gian bé gái được chăm sóc, điều trị tại bệnh viện, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Sở Y tế cùng nhiều người dân đã đến thăm hỏi, động viên. Trước câu chuyện sinh tồn kỳ diệu của cháu bé giữa đêm lạnh, nhiều người không giấu được sự xúc động.

Đại diện UBND xã Ia Mơ cho biết địa phương đã bàn giao bé gái cho Bệnh viện Nhi Gia Lai để tạm thời chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Xã đang phát thông báo rộng rãi nhằm tìm kiếm cha, mẹ hoặc người thân của bé gái sơ sinh.

Theo UBND xã Ia Mơ, trong thời gian từ ngày 9 đến 16/12, nếu gia đình hoặc người thân không đến nhận, địa phương sẽ làm các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé, bàn giao về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai. Những cá nhân có nguyện vọng nhận nuôi sẽ liên hệ trực tiếp với trung tâm để được hướng dẫn, thực hiện các thủ tục theo quy định.

Công an xã Ia Mơ cùng cán bộ y tế xã vượt hơn 100km đưa bé gái đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Như trước đó báo Người Lao Động, tối 8/9, anh Rơ Ô Bik (công nhân Đội sản xuất la Mơ, thuộc Công ty cao su Chư Păh, xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai) đi ra phía sau nơi ở thì nghe âm thanh như tiếng khóc trẻ em. Khi cùng một người khác tìm kiếm, anh Bik đã phát hiện một bé sơ sinh còn nguyên dây rốn bị vùi lấp trong lớp đất cát, chỉ lộ một phần mặt và chân.

Do đó, mọi người đã đưa bé sơ sinh vào trong ủ ấm, cắt dây rốn đồng thời báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, Công an xã Ia Mơ cùng bác sĩ tại trạm y tế xã đã đưa bé sơ sinh đến bệnh viện cấp cứu.