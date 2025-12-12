Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game

Đời sống 12/12/2025 20:19

Chỉ vì muốn có tiền chơi game, một thanh niên ở Gia Lai đã nhẫn tâm sát hại mẹ ruột, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Theo thông tin từ báo Gia Lai, ngày 12/12, TAND tỉnh Gia Lai đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Tiến (SN 2006; trú xã Ia Le, tỉnh Gia Lai) mức án chung thân về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân chính là mẹ ruột của bị cáo.

 

Theo cáo trạng, Tiến là con bà L.T.V (SN 1964). Từ nhiều năm nay, bị cáo nghiện game, thường xuyên xin tiền mẹ nhưng không được đáp ứng, dẫn tới mâu thuẫn kéo dài.

Khoảng 11 giờ ngày 18/9/2024, khi cùng mẹ làm cỏ tại vườn điều phía sau nhà, Tiến tiếp tục xin tiền đi chơi game nhưng bị bà V. la mắng. Tức giận, Tiến nảy sinh ý định sát hại mẹ để chiếm đoạt tài sản.

Lợi dụng lúc mẹ cúi người, Tiến dùng rựa chém khiến bà V. tử vong tại chỗ. Gây án xong, đến chiều cùng ngày, Tiến bán 5 con bò và 4 con dê của mẹ với giá 45,5 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội, dùng tiền chơi game, mua điện thoại và chi tiêu cá nhân.

Phẫn nộ con trai sát hại mẹ ruột để lấy tiền chơi game - Ảnh 1
Bị cáo Tiến tại phiên tòa - Ảnh: Báo Gia Lai

Theo thông tin từ VietNamNet, tại phiên tòa, Tiến thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo khai nghiện game từ năm lớp 6, đến lớp 10 thì bỏ học; mỗi ngày dành 5-7 giờ, thậm chí nhiều hơn, cho việc chơi game và chỉ thỉnh thoảng phụ mẹ chăn bò.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự tàn độc, coi thường tính mạng người khác khi ra tay sát hại chính mẹ ruột. Tiến đã phạm tội "Giết người" trong các trường hợp: giết ông, bà, cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng mình; giết người mà trước đó hoặc ngay sau đó phạm tội rất nghiêm trọng/đặc biệt nghiêm trọng; và có tính chất côn đồ.

Ngoài ra, Tiến còn phạm tội "Cướp tài sản" với giá trị tài sản chiếm đoạt từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng.

