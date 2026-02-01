Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đời sống 01/02/2026 11:07

Tại 10 địa điểm sản xuất gas, các trinh sát thu giữ gần 4.000 bình gas giả, 14 xe tải (5 xe bồn), cùng bồn chứa, tem nhãn và nhiều thiết bị sang chiết.

Theo báo Người Lao Động, ngày 31/1, Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một lượng gas "khủng" chưa rõ nguồn gốc, đang được chiết nạp từ bồn lớn sang các bình loại 12 kg và 45 kg cùng nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết và tem nhãn các hãng gas uy tín.

Từ nguồn tin trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng thường thu gom, mua lại gas từ các xe bồn chuyên dụng vận chuyển khí gas trên các tuyến từ khu vực kho cảng Cái Mép - Thị Vải (phường Vũng Tàu, TPHCM). Sau đó, gas được vận chuyển về các địa điểm do các đối tượng thuê để sản xuất gas giả.

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín - Ảnh 1
Phương tiện và tang vật bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Nhóm đối tượng này thuê các địa điểm kín đáo để sản xuất gas giả bằng hình thức chiết nạp từ bồn lớn nằm cố định sang các bình loại 12 kg và 45 kg mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Tiếp đó, các đối tượng dán niêm màng co, tem nhãn giả để bán ra thị trường. Đầu ra chủ yếu là các đại lý bán gas trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin VNExpress, lực lượng chức năng thu giữ 14 ôtô tải các loại (trong đó có 5 xe bồn), gần 4.000 bình gas loại 12 kg và 45 kg (hơn 2.000 bình đã có gas được in nhãn hiệu của nhiều hãng khác nhau). Ngoài ra còn có 3 bồn gas, 6 thùng tem, nhãn gas, 6 máy khò nhiệt và nhiều dụng cụ, thiết bị phục vụ sang chiết gas...

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín - Ảnh 2
Các bình đã có gas sang chiết bị phát hiện. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Bước đầu Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai xác định có 16 đối tượng liên quan hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

NÓNG: Công an Tây Ninh phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

NÓNG: Công an Tây Ninh phá đường dây sản xuất gas giả liên tỉnh, bắt 16 người

Tối ngày 15/1, thông tin từ Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá thành công một đường dây sản xuất, buôn bán gas giả với quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, hoạt động liên tỉnh.

