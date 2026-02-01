Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Khoảng 10 phút sau khi lửa bùng lên, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy điều ba xe cứu hỏa cùng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, phối hợp với công an xã dập lửa.

Theo thông tin báo VietNamNet, thông tin ban đầu, vào khoảng 17h ngày 31/1, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực các gian hàng kinh doanh tạp hóa và chăn ga gối đệm ở chợ Dành, xã Bắc Thụy Anh (tỉnh Hưng Yên). Đám cháy bùng phát dữ dội, sau đó lan nhanh, gây ảnh hưởng trên diện tích khoảng 100m².

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: VietNamNet.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Thụy khẩn trương huy động 3 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với Công an xã Bắc Thụy Anh nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác dập lửa. Đến khoảng 18h30, đám cháy cơ bản được khống chế.

Theo thông tin báo VNExpress, đến khoảng 18h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế, không gây thiệt hại về người, song khoảng 100 m2 của 6 gian ki-ốt bị lửa thiêu rụi. Các gian hàng bị cháy ngoài kinh doanh tạp hóa, chăn ga, còn có hộ buôn bán thuốc, hoa quả. Nguyên nhân cháy đang được làm rõ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

