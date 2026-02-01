Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà

Đời sống 01/02/2026 11:51

Công an xã Ninh Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Theo báo Dân Trí, ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 31/1, 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến một căn nhà tại khu vực gần cầu Bến Sỏi. Lúc này, một người trong nhóm cầm theo mã tấu, tìm một người bên trong căn nhà.

Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo thông báo Người Lao Động, một nam thanh niên từ trong nhà bước ra đường nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng mã tấu chém trọng thương và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Điền cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một cán bộ công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng hai người liên quan là cậu - cháu là không chính xác. Hai người này chỉ quen biết nhau, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Người đàn ông chém bạn vì bị trêu chọc đã lớn tuổi mà 'chưa có vợ'

Ngày 18/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Xem thêm
Từ khóa:   chém người tử vong tin mới tin đời sống

TIN MỚI NHẤT

Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà

Tây Ninh: Mang mã tấu tìm người lúc rạng sáng, nam thanh niên bị chém tử vong trước nhà

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào ngày 2/2/2026, túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Đời sống 1 giờ 55 phút trước
Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đời sống 2 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/2/2026, 3 con giáp như 'cá chép hoá rồng', vơ tài vét lộc của thiên hạ, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Mẹ đảm trổ tài làm chè trôi nước "nghệ thuật" cúng ông Táo: Vừa đẹp vừa chuẩn vị truyền thống

Mẹ đảm trổ tài làm chè trôi nước "nghệ thuật" cúng ông Táo: Vừa đẹp vừa chuẩn vị truyền thống

Vào bếp 2 giờ 48 phút trước
Từ vụ 3.000 tấn ốc ngâm thủy tinh lỏng: Làm sao để nhận biết ốc tẩm hóa chất?

Từ vụ 3.000 tấn ốc ngâm thủy tinh lỏng: Làm sao để nhận biết ốc tẩm hóa chất?

Sức khỏe 2 giờ 49 phút trước
Thực hư uống càng nhiều nước càng thải độc nhanh

Thực hư uống càng nhiều nước càng thải độc nhanh

Sức khỏe 2 giờ 57 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Sau hôm nay, Chủ Nhật 1/2/2026, 3 con giáp vàng bạc rủng rỉnh, lộc lá không cầu tự đến, nắm trong tay tiền tỷ đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Bé 12 tháng tuổi hóc ghim sắc nhọn trong họng: Bác sĩ cảnh báo khẩn cho phụ huynh

Bé 12 tháng tuổi hóc ghim sắc nhọn trong họng: Bác sĩ cảnh báo khẩn cho phụ huynh

Tin y tế 3 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), 3 con giáp hứng bão Tài Lộc, bạc vàng đủ đầy, Phú Quý lên hương, vương giả tột cùng

Tử vi tuần mới (2/2 đến 8/2/2026), 3 con giáp hứng bão Tài Lộc, bạc vàng đủ đầy, Phú Quý lên hương, vương giả tột cùng

Một đám đông mặc áo mưa và che ô đang đứng trên đường bất ngờ bị tia sét đánh trúng khiến 72 người bị thương

Một đám đông mặc áo mưa và che ô đang đứng trên đường bất ngờ bị tia sét đánh trúng khiến 72 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Hưng Yên: Cháy lớn tại chợ Dành, 6 gian hàng đã bị lửa thiêu rụi hoàn toàn

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Đồng Nai: Phát hiện đường dây sản xuất gas giả 'cực lớn' mang tem nhãn các hãng gas uy tín

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Giá vàng hôm nay, ngày 1/2/2026: Người mua lỗ 23 triệu đồng chỉ sau 2 ngày

Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng ở Đồng Nai

Bắt "nóng" 2 đối tượng đột nhập, phá két sắt tiệm vàng ở Đồng Nai

Danh tính nam thanh niên tử vong dưới rãnh nước sau tiệc cưới

Danh tính nam thanh niên tử vong dưới rãnh nước sau tiệc cưới