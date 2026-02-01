Công an xã Ninh Điền phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh đang điều tra vụ án mạng khiến một nam thanh niên tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Theo báo Dân Trí, ngày 1/2, Công an xã Ninh Điền đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ một nam thanh niên bị chém tử vong tại khu vực gần cầu Bến Sỏi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h ngày 31/1, 6 thanh niên đi trên 3 xe máy đến một căn nhà tại khu vực gần cầu Bến Sỏi. Lúc này, một người trong nhóm cầm theo mã tấu, tìm một người bên trong căn nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông báo Người Lao Động, một nam thanh niên từ trong nhà bước ra đường nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một người trong nhóm. Trong lúc ẩu đả, nạn nhân bị đối phương dùng mã tấu chém trọng thương và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, Công an xã Ninh Điền cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, lấy lời khai các nhân chứng, phục vụ công tác điều tra.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, một cán bộ công an tỉnh Tây Ninh cho biết, sau khi clip vụ việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều thông tin cho rằng hai người liên quan là cậu - cháu là không chính xác. Hai người này chỉ quen biết nhau, vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra.

