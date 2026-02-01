Công an phường Hương An đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 1/2, UBND phường Hương An, TP Huế cho hay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Lý Thái Tổ làm hai người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 53 phút cùng ngày, T (15 tuổi, học sinh lớp 9) điều khiển xe máy chở theo HTK (17 tuổi), ĐS (19 tuổi, cùng ngụ TP Huế) tự gây tai nạn.

Theo thông tin báo Người Lao Động, vào thời điểm trên, xe máy hiệu Wave biển số 75F1-964.xx do nam thiếu niên 15 tuổi, tên T. (ngụ ở đường Lịch Đợi, TP Huế) điều khiển, chở theo H.T.K. (17 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Huệ) và Đ.S. (19 tuổi, ngụ ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), khi đi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn khiến T. và S. tử vong tại chỗ.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Người Lao Động.

Riêng em K. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

