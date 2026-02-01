Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ

Đời sống 01/02/2026 09:49

Công an phường Hương An đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 1/2, UBND phường Hương An, TP Huế cho hay cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông trên đường Lý Thái Tổ làm hai người tử vong.

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 53 phút cùng ngày, T (15 tuổi, học sinh lớp 9) điều khiển xe máy chở theo HTK (17 tuổi), ĐS (19 tuổi, cùng ngụ TP Huế) tự gây tai nạn.

Riêng em K. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Huế: Xe máy chở 3 tự gây tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Ảnh: Báo Người Lao Động. 

Riêng em K. bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Công an phường Hương An bảo vệ hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng làm rõ vụ tai nạn.

