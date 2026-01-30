Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu

Đời sống 30/01/2026 15:38

Đang chạy trên phố Lê Trọng Tấn, ôtô bốn chỗ bất ngờ lao sang làn ngược chiều, đâm vào loạt xe máy làm ba người bị thương, trưa 30/1.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào khoảng 12h45 ngày 30/1, tại đường Lê Trọng Tấn (đoạn đối diện số 210 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô và 4 xe máy.

Theo cảnh sát, bước đầu vụ việc khiến 3 nạn nhân bị thương, không ai tử vong.

Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an Hà Nội cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.

 

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn chiều 30/1 trên phố Lê Trọng Tấn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VnExpress, Tại hiện trường, bốn xe máy hư hỏng, trong đó một xe nát đầu. Ôtô gây tai nạn dừng ở giữa làn đường ngược chiều, đầu bị toác, túi khí bung.

Một xe bán tải và một xe 16 chỗ đỗ bên đường bị móp phần hông do va chạm. Mảnh vụn vương vãi trong bán kính hơn 10 m.

Tới 14h40, các phương tiện được di chuyển khỏi hiện trường. Công an đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ô tô gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội, 3 người nhập viện cấp cứu - Ảnh 2
Xe bán tải bị móp thành sau tai nạn liên hoàn - Ảnh: VnExpress

Phố Lê Trọng Tấn dài gần 2 km, gồm hai làn xe, chia tách bằng vạch liền (cấm phương tiện đè vạch, lấn làn hoặc vượt xe). Tuyến này kết nối với đường Trường Chinh và Trịnh Đình Cửu, thường xuyên đông đúc.

Thời điểm tai nạn, lòng đường bị thu hẹp do nhiều ôtô dừng đỗ bên đường.

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Bàng hoàng hơn 60 tấn lòng hôi thối, chuyển màu nằm trong kho lạnh ở Hà Nội

Ngày 30/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh kinh tế vừa phối hợp với Đội quản lý thị trường số 14 - Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, phát hiện vụ việc trên.

