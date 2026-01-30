Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong

Đời sống 30/01/2026 14:00

Trong quá trình sinh hoạt, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 29/1, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam Hoàng Dũng (54 tuổi) về tội Giết người. 

Dũng là em ruột và sống cùng anh trai là ông H.Đ (58 tuổi) tại tổ 15, khóm Mỹ Thành, phường Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong - Ảnh 1
Đối tượng Hoàng Dũng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo báo Tiền Phong, khoảng 19h30 ngày 23/1, giữa Hoàng Dũng và ông H.Đ. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Trong lúc xô xát, ông Đ. dùng chổi đánh vào mặt Dũng. Dũng tức giận đánh trả khiến ông Đ. ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, Dũng ngồi đè lên người và dùng 2 tay bóp cổ cho đến khi anh trai bất động mới buông tay.

Lời khai 'lạnh người' của em trai bóp cổ làm anh ruột tử vong - Ảnh 2
Hiện trường án mạng - Ảnh: Báo Tiền Phong

Khi hàng xóm đến can ngăn, phát hiện ông H.Đ. đã tử vong nên trình báo chính quyền địa phương.

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Cánh báo: Thêm bé trai bị pháo nổ trúng mặt, chấn thương nặng trước Tết

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp gặp sự cố thương tâm liên quan đến pháo nổ.

