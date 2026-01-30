Chiều 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu phố Đạo Tú, phường Thuận Thành (Bắc Ninh), khiến 6 căn nhà kinh doanh hàng mã bị thiêu rụi; rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 29/1, lãnh đạo UBND phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 15h cùng ngày, tại khu phố Đạo Tú bùng phát đám cháy lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan sang 6 căn nhà liền kề, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh doanh hàng mã. Do bên trong các cửa hàng có số lượng lớn vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa cùng dầu thắp hương, lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Thời tiết hanh khô cùng nguồn nhiên liệu lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Nhiều tài sản, hàng hóa trong các căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Do lửa bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng chức năng phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu, triển khai các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan rộng.

6 cửa hàng bán vàng mã ở Bắc Ninh bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: VTC News Theo thông tin từ VTC News, một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có một hộ gia đình đang hàn xì. Đến khoảng 16h55 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản, hàng hóa bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ dân.

