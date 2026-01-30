Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Đời sống 30/01/2026 05:30

Chiều 29/1, một vụ hỏa hoạn lớn xảy ra tại khu phố Đạo Tú, phường Thuận Thành (Bắc Ninh), khiến 6 căn nhà kinh doanh hàng mã bị thiêu rụi; rất may không có thiệt hại về người.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 29/1, lãnh đạo UBND phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, khoảng 15h cùng ngày, tại khu phố Đạo Tú bùng phát đám cháy lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan sang 6 căn nhà liền kề, chủ yếu là các hộ sản xuất, kinh doanh hàng mã.

Do bên trong các cửa hàng có số lượng lớn vật liệu dễ cháy như giấy, tre, nứa cùng dầu thắp hương, lửa bùng lên dữ dội, tạo thành cột khói đen cuồn cuộn, có thể quan sát từ khoảng cách xa. Thời tiết hanh khô cùng nguồn nhiên liệu lớn khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi - Ảnh 1Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi - Ảnh 2Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi - Ảnh 3
Nhiều tài sản, hàng hóa trong các căn nhà bị thiêu rụi - Ảnh: VietNamNet

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương điều động khoảng 10 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

Do lửa bùng phát mạnh từ bên trong các căn nhà, lực lượng chức năng phải đập tường, phá cửa để tiếp cận sâu, triển khai các biện pháp ngăn chặn đám cháy lan rộng.

Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi - Ảnh 4Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi - Ảnh 5
6 cửa hàng bán vàng mã ở Bắc Ninh bị thiêu rụi hoàn toàn - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, trước thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại khu vực này có một hộ gia đình đang hàn xì.

 

Đến khoảng 16h55 cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ việc không gây thiệt hại về người, song nhiều tài sản, hàng hóa bên trong 6 căn nhà đã bị thiêu rụi, gây thiệt hại lớn về kinh tế cho các hộ dân.

Đóng kín cửa sưởi than, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch vì ngộ độc khí CO

Đóng kín cửa sưởi than, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch vì ngộ độc khí CO

Hai vợ chồng đốt than sưởi ấm trong phòng kín, bị ngộ độc khí CO khiến người chồng tử vong tại chỗ, người vợ được đưa đi cấp cứu.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà cháy 6 cửa hàng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, vận khí vạn sự muôn phần, 3 con giáp càng nhiều tuổi càng nhiều Phúc Lộc, đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, vận khí vạn sự muôn phần, 3 con giáp càng nhiều tuổi càng nhiều Phúc Lộc, đổi vận giàu sang, dư dả tiền tiêu

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 31/1/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp tài lộc vô biên, làm ăn vượng phát, vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi ngày mới, thứ Bảy 31/1/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/1/2026, 3 con giáp THẦN PHẬT che chở, BỒ TÁT ban lộc, may mắn bùng nổ, trúng số độc đắc khiến người người ghen tỵ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 30/1/2026, 3 con giáp THẦN PHẬT che chở, BỒ TÁT ban lộc, may mắn bùng nổ, trúng số độc đắc khiến người người ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Ngỡ ngàng loại rau Việt tốt cho tim mạch và não bộ, thế giới săn lùng, nước ta sẵn có

Dinh dưỡng 1 giờ 57 phút trước
Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Hiện trường vụ cháy khu phố ở Bắc Ninh, 6 cửa hàng bán vàng mã bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Sau hôm nay, thứ Sáu 30/1/2026, Thần Tài phát lương, 3 con giáp tiền bạc đổ về ồ ạt như thác đổ, sự nghiệp hanh thông, giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp bứt phá ngoạn mục, tiền ào ào chảy về túi, cung tài lộc rộng mở vô cùng giàu có

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 30/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, chuẩn bị may túi 3 gang mà nhận lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Danh tính chủ xưởng sản xuất cà phê bằng đậu nành, hương liệu tuồn ra thị trường

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Xe tải không người lái tự trôi trúng hai mẹ con, bé gái 10 tuổi tử vong

Đóng kín cửa sưởi than, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch vì ngộ độc khí CO

Đóng kín cửa sưởi than, chồng tử vong tại chỗ, vợ nguy kịch vì ngộ độc khí CO

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Tử hình kẻ truy sát gia đình vợ cũ khiến 2 người tử vong

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường

Quảng Ninh: Phát hiện kho chứa gần 4 tấn xúc xích, chả mực không rõ nguồn gốc chuẩn bị bán ra thị trường