NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc

Đời sống 29/01/2026 11:02

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và yêu cầu tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm do vi phạm quy định về hồ sơ và công thức sản phẩm.

Theo thông tin từ báo Tri thức - ZNews, ngày 28/1, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành quyết định thu hồi 39 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho nhiều doanh nghiệp trong nước, theo hình thức tự nguyện.

Theo Quyết định do Phó cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng ký ban hành, việc thu hồi căn cứ trên đề nghị của các doanh nghiệp sở hữu sản phẩm, với lý do không còn nhu cầu tiếp tục kinh doanh các mặt hàng mỹ phẩm đã được công bố.

Cụ thể, 8 doanh nghiệp có sản phẩm bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm gồm: Công ty TNHH Mộc Thiền Sinh Thái; Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hiếu Khánh; Công ty TNHH Mỹ phẩm Quốc tế Oly White; Công ty TNHH Tập đoàn BYC Japan Cosmetics; Công ty CP Dược phẩm Đại Phúc Long; Công ty TNHH Phân phối Liên hợp Đông Dương; Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Mỹ phẩm Thúy Nga; Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Hóa mỹ phẩm BIG V.

Trong số 39 sản phẩm bị thu hồi, có nhiều dòng mỹ phẩm chăm sóc da, chống nắng, dưỡng trắng, trị mụn, serum, kem dưỡng, mặt nạ… từng được cấp số tiếp nhận trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025. Một số nhãn hàng quen thuộc xuất hiện trong danh sách như Yume Yume, Missbe, A-White, BYC JP, HEMIA, MINOYA, BIG V.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Danh mục chi tiết 39 số tiếp nhận Phiếu công bố mỹ phẩm bị thu hồi đã được cơ quan này đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị để người tiêu dùng và các cơ quan liên quan theo dõi, giám sát.

Cùng ngày, Cục Quản lý Dược cũng quyết định thu hồi 6 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do đơn vị này cấp cho các sản phẩm do Công ty TNHH Trinh Mỹ chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Đồng thời, cơ quan quản lý cũng yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy toàn quốc các sản phẩm này.

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy trên toàn quốc 6 sản phẩm mỹ phẩm của Hàn Quốc - Ảnh 1

Sản phẩm Derma+ Soothing Mask - Ảnh: ZNews

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, các sản phẩm bị thu hồi mang nhãn hiệu Derma Peel và Derma+, gồm kem dưỡng, dung dịch làm sáng da, sữa rửa mặt tạo bọt và mặt nạ, được sản xuất tại Hàn Quốc. Trong đó, 5 sản phẩm do Chosung Corporation Co., Ltd và 1 sản phẩm do Rainbow Beauty Cosmetics Co., Ltd sản xuất. Số tiếp nhận Phiếu công bố được cấp từ năm 2021 đến 2025. Danh sách chi tiết 6 sản phẩm gồm:

  • Dermapeel Rejuvenate
  • Dermapeel-Max Brightening Stem Cell Solution
  • Dermapeel Peptide Waterful Cream
  • Dermapeel One-Touch
  • Dermapeel 02 Bubble Foam Cleanser
  • Derma+ Soothing Mask

Lý do thu hồi, theo Cục Quản lý Dược, là hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) không đầy đủ và công thức mỹ phẩm không đúng với hồ sơ đã công bố. Trước đó, Sở Y tế TP.HCM đã xử phạt vi phạm hành chính Công ty TNHH Trinh Mỹ liên quan đến các sản phẩm này.

Cục Quản lý Dược yêu cầu các Sở Y tế thông báo tới cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm ngừng ngay việc kinh doanh và sử dụng 6 sản phẩm nêu trên, đồng thời tổ chức thu hồi, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm.

Công ty TNHH Trinh Mỹ phải gửi thông báo thu hồi đến các đơn vị phân phối, tiếp nhận sản phẩm trả lại và báo cáo kết quả thu hồi về Cục Quản lý Dược trước ngày 5/3/2026. Sở Y tế TP.HCM được giao nhiệm vụ giám sát việc thu hồi và tiêu hủy, đồng thời báo cáo kết quả trước ngày 20/3/2026.

Cục Quản lý Dược cũng thông báo tạm ngừng xem xét và tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH Trinh Mỹ trong 6 tháng, căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT và các quyết định xử phạt trước đó. Trong thời gian này, cơ quan sẽ không tiếp nhận bất kỳ hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm nào đứng tên doanh nghiệp.

