Bắt khẩn cấp nhân viên quán ốc sau vụ hành hung nam shipper tại TP.HCM

Đời sống 15/03/2026 10:39

Trong lúc cự cãi về việc đậu xe, nam nhân viên quán ốc là Trần Quốc Đạt (36 tuổi) đã dùng ghế nhựa hành hung một tài xế công nghệ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, ngày 14-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tống đạt Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Quốc Đạt (36 tuổi, thường trú tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại đường Hưng Phú, phường Chánh Hưng, TP.HCM) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0 giờ ngày 12-3-2026, anh Phúc (tài xế giao hàng -shipper) đến quán ốc Hiền tại đường Lê Hồng Phong, phường Hòa Hưng, để nhận đơn hàng.

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Đối tượng Trần Quốc Đạt (36 tuổi, thường trú tỉnh Vĩnh Long; tạm trú tại đường Hưng Phú, phường Chánh Hưng, TP.HCM). Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Trong lúc chờ lấy hàng, anh Phúc đậu xe trên vỉa hè trước cửa quán thì xảy ra mâu thuẫn với Đạt (là nhân viên của quán) do việc nhắc nhở đậu xe.

Trong lúc cự cãi, Đạt đã dùng ghế nhựa đánh về phía anh Phúc, khiến anh Phúc bị thương nhẹ ở tay. Sau sự việc, anh Phúc đến Công an phường Hòa Hưng trình báo và được đưa đi kiểm tra thương tích tại bệnh viện.

Theo thông tin báo Thanh Niên, qua xác minh, Công an phường Hoà Hưng đã mời Trần Quốc Đạt và người có liên quan về trụ sở làm việc. Tại trụ sở công an phường, Đạt đã thừa nhận vụ hành hung nam tài xế.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi, vai trò của cá nhân để xử lý nghiêm. 

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