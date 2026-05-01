Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong

Đời sống 01/05/2026 06:00

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Th. (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 30/4, lực lượng chức năng xã Tân Long (tỉnh Đồng Tháp) đang làm rõ vụ tai nạn ở bến đò khiến một phụ nữ tử vong.

Trưa cùng ngày, tại bến đò số 28 (thuộc ấp Tân Dinh, xã Tân Long), bà P.T.N.Th. (SN 1959) đi trên đò (phà) từ hướng tỉnh An Giang sang xã Tân Long.

Khi phà chuẩn bị cập bến, bà Th. vội bước xuống nên bị hụt chân. Lúc này, do quán tính di chuyển của phương tiện vẫn còn, phần mỏ bàn phà chèn lên cơ thể nạn nhân.

Người phụ nữ nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Xuống phà khi chưa cập bến, một phụ nữ bị mỏ bàn phà đè tử vong - Ảnh 1
Bến đò nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, công an xã Tân Long đã thực hiện chỉ đạo lực lượng phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phương tiện liên quan.

Cạnh đó, ngành chức năng địa phương tiến hành làm việc với chủ bến đò, người điều khiển phương tiện để kiểm tra giấy phép hoạt động, bằng cấp chuyên môn và các điều kiện an toàn kỹ thuật của bến.

Ngày 29/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM đang thụ lý điều tra vụ án”Giết người” phát hiện tại ấp 1B, xã Chánh Phú Hòa, Bến Cát, tỉnh Bình Dương (nay là phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM).

