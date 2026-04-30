Giá vàng hôm nay, ngày 30/4/2026: Tiếp tục giảm sâu, trong nước đắt hơn gần 21 triệu đồng

Hôm nay, ngày 30/4/2026, giá vàng thế giới chưa dừng đà giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên lãi suất cơ bản, đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng...

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tại Công ty Mi Hồng tăng 300.000 đồng ở chiều mua vào, lên 164,5 triệu đồng nhưng giữ nguyên chiều bán ra ở mức 166 triệu đồng. Tương tự, vàng nhẫn 999 tại Mi Hồng cũng tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 164,5 triệu đồng và bán ra đứng yên ở mức 166 triệu đồng.

Nhiều công ty khác bước vào kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 nên giá vàng không thay đổi như Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC vẫn niêm yết giá mua vàng miếng 163 triệu đồng, bán ra 166 triệu đồng như hôm qua; vàng nhẫn được mua vào 162,5 triệu đồng và bán ra 165,5 triệu đồng... Như vậy, hiện mỗi lượng vàng miếng SJC đang cao hơn thế giới 20,8 triệu đồng trong khi vàng nhẫn cùng thương hiệu cao hơn 20,3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm mạnh.

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 30/4 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới dao động quanh mức 4.549 USD/ounce, giảm khoảng 61 USD so với mức đỉnh phiên đêm trước là 4.610 USD/ounce.

Đà giảm của giá vàng hôm nay diễn ra khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3,5%–3,75% lần thứ ba liên tiếp. Thị trường đánh giá đây có thể là cuộc họp cuối cùng của ông Jerome Powell trong vai trò Chủ tịch FED.

Mặt khác, sự gia tăng của lãi suất trái phiếu Mỹ cùng với những lo ngại về lạm phát đã hạn chế nhu cầu mua vào kim loại quý này.

Mặc dù giá vàng điều chỉnh giảm, nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn rất vững chắc. Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bổ sung vàng vào dự trữ với tốc độ nhanh nhất trong hơn một năm qua. Tổng lượng vàng mua ròng quý I/2026 đạt khoảng 244 tấn, tăng so với 208 tấn của quý trước.

Trên các thị trường tài chính liên quan, chỉ số đô la Mỹ (DXY) tăng mạnh, lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện dao động ở mức khoảng 4,4%, tạo thêm áp lực lên giá vàng hôm nay .

Giới phân tích nhận định với việc đồng USD mạnh lên, lãi suất trái phiếu tăng và FED duy trì lập trường thận trọng, áp lực bán ra đối với vàng vẫn chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

