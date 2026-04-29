Giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều xã ở Thanh Hóa đã kéo đổ, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, khiến bé trai 13 tuổi tử nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 29/4, thông tin từ UBND xã Nam Xuân cho biết, khoảng 22h ngày 28/4, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, làm sập căn nhà sàn của một hộ dân ở bản Cua, khiến cháu V.T.L. (13 tuổi) tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu L. đang ngủ cùng ông bà nội trong căn nhà sàn.

Theo báo cáo từ UBND xã Nam Xuân, trận giông lốc đã làm 10 hộ dân bị hư hỏng nhà ở. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp; 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái.

Nhà dân ở xã Nam Xuân bị sập khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của người dân.

Theo đó, trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm mưa, làm tốc mái 12 nhà dân, đổ 5 cột điện và gây thiệt hại 22ha lúa (tại xã Ngọc Liên).

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà; đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất phù hợp với từng nhóm cây trồng.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

