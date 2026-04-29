Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong

Đời sống 29/04/2026 15:45

Giông lốc kèm mưa lớn xảy ra đêm 28/4 tại nhiều xã ở Thanh Hóa đã kéo đổ, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, khiến bé trai 13 tuổi tử nạn.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 29/4, thông tin từ UBND xã Nam Xuân cho biết, khoảng 22h ngày 28/4, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm giông lốc, làm sập căn nhà sàn của một hộ dân ở bản Cua, khiến cháu V.T.L. (13 tuổi) tử vong.

Thời điểm xảy ra sự việc, cháu L. đang ngủ cùng ông bà nội trong căn nhà sàn.

Theo báo cáo từ UBND xã Nam Xuân, trận giông lốc đã làm 10 hộ dân bị hư hỏng nhà ở. Trong đó, một hộ tại bản Cua bị sập hoàn toàn nhà và bếp; 9 hộ khác tại các bản Cụm, Cua, Bút và Khang bị tốc mái.

Giông lốc cuốn sập nhà trong đêm, bé trai 13 tuổi tử vong - Ảnh 1
Nhà dân ở xã Nam Xuân bị sập khiến 1 người tử vong - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa, từ chiều ngày 28/4 đến sáng 29/4, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã xảy ra lốc, sét kèm theo mưa đá, gây thiệt hại về nhà ở, tài sản và sản xuất của người dân.

Theo đó, trên địa bàn các xã Phú Xuân, Hiền Kiệt, Ngọc Liên... đã xảy ra lốc kèm mưa, làm tốc mái 12 nhà dân, đổ 5 cột điện và gây thiệt hại 22ha lúa (tại xã Ngọc Liên).

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, các địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ, giúp đỡ các hộ dân dọn dẹp, cắt cây đổ gãy, chằng chống mái nhà; đồng thời hướng dẫn người dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để khôi phục sản xuất phù hợp với từng nhóm cây trồng.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục rà soát, thống kê và đánh giá mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra.

Sáng 29/4, nhà hàng trên đường Nguyễn Thiện Thuật, nằm ở trung tâm phường Nha Trang, bất ngờ bốc cháy. Sau vài phút, lửa bùng mạnh, khói đen mịt mù. Nhiều người tri hô, tìm cách dập lửa. Lúc này, 5 người nước ngoài bên trong tìm cách leo ra cửa sổ.

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 30/4/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Triệu Lộ Tư nguy cơ bị ảnh hưởng danh tiếng gây dựng bấy lâu nay

Sao quốc tế 1 giờ 21 phút trước
Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Nữ diễn viên thay thế Triệu Lệ Dĩnh trong 'Sở Kiều truyện 2' lên tiếng xin lỗi

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Đời sống 1 giờ 29 phút trước
Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Khởi công loạt công trình biểu tượng tại TP.HCM: Từ Bến Nhà Rồng đến Thủ Thiêm, kiến tạo không gian sống mới cho người dân

Không gian sống 2 giờ 8 phút trước
Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Thêm “thành phố công viên tri thức” tại TP.HCM: Hướng đến không gian sống chất lượng cho gia đình trẻ

Không gian sống 2 giờ 12 phút trước
Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Bạch Lộc bị chỉ tríchgây tranh cãi vì thiếu tinh tế tại 'Running Man Trung Quốc'

Sao quốc tế 2 giờ 29 phút trước

Tử vi thứ Năm 30/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Năm 30/4/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Nghẹt thở giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 29/4/2026, 3 con giáp chạm nóc giàu sang, may mắn ngập lối, cuộc sống lên hương, không thiếu của ăn của để

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Xót xa bé gái sơ sinh bị bỏ trong túi nilon ở TP.HCM

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi, 3 trẻ nhỏ thoát nạn, 1 người tử vong

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Danh tính người phụ nữ tiêm filler 'chui' trong căn hộ bị xử phạt 103 triệu đồng

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Bé trai 9 tuổi bị dập nát bàn tay nghi do điện thoại phát nổ

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Công an vào cuộc vụ người đàn ông nhảy khỏi taxi sau cãi vã với bạn gái, bị xe máy tông

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân

Cháy nhà hàng ở Nha Trang, 5 người nước ngoài chui qua cửa sổ thoát thân