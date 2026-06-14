Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, 3 con giáp Thần Tài nâng đỡ, quý nhân soi đường, công danh thăng tiến, tiền vàng hưởng mãi không hết

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, mối quan hệ giữa người tuổi Thân và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên.

Bạn cũng có thể lên kế hoạch để hâm nóng tình cảm đôi bên, không nhất thiết phải ra ngoài mà có thể tổ chức ngay trong gia đình mình. Sau mỗi dịp như vậy, chắc chắn bạn sẽ thấy tình cảm vợ chồng càng thêm phần gắn bó.

Tuy nhiên, Tỷ Kiên mang lại những tác động không mong muốn cho sự nghiệp của con giáp này. Bạn có thể vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi của bạn bè, đồng nghiệp. Hãy giữ quan điểm vững vàng, đừng nên nghe theo ai nói ngả nói nghiêng.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, Chính Tài như là một làn gió mang lại sức sống mới cho tài chính của người tuổi Tuất. Để cho những ai đang nợ nần tìm ra giải pháp phù hợp để trả nợ, kiếm được nhiều tiền hơn, gia tăng thu nhập để cải thiện cuộc sống của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng may tài chính ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Ít ra bạn còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh.



Hỏa - Thổ tương sinh mang lại tín hiệu tích cực cho sức khỏe cũng như mối quan hệ của bản mệnh. Nếu bạn biết nhắc nhở bản thân tránh xa các cuộc tụ tập nhiều rượu chè, thuốc lá càng sẽ là cách cải thiện cuộc sống tốt nhất cho mình lúc này.

Con giáp tuổi Mùi

Tử vi tuần mới từ ngày 15 đến 21/6/2026, tuổi Mùi tìm được những cơ hội kiếm tiền khá bất ngờ, tài lộc tăng tiến. Người làm công ăn lương chăm chỉ, có thể tìm được việc làm thêm để tăng thêm thu nhập. Nhờ tinh thần làm việc hết mình này mà tiền bạc cũng có phần rủng rỉnh hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tỵ Mùi tương hội, hôm nay cũng là ngày rất thích hợp để tuổi Mùi mở rộng quan hệ xã giao, kết thêm bạn bè, làm quen với nhiều người. Thông qua những mối quan hệ này, không những làm phong phú đời sống tinh thần mà còn hữu ích trong công việc của bản mệnh.

Về phương diện tình cảm, Hỏa dưỡng cho Thổ, đường tình duyên khởi sắc, người độc thân có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình một cách tình cờ. Mối nhân duyên đã bắt đầu từ trước đó, chỉ có điều bản mệnh chưa nhận ra mà thôi.

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