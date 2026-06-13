Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao?

Sao quốc tế 13/06/2026 15:35

Những ý kiến trái chiều về cách ứng xử, thời lượng xuất hiện trên sóng truyền hình cùng hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội đã khiến hình ảnh của nữ diễn viên bị ảnh hưởng đáng kể. Trong bối cảnh đó, bộ phim cổ trang 'Mạc Ly' được xem là cơ hội quan trọng để Bạch Lộc lấy lại thiện cảm từ khán giả bằng chính năng lực diễn xuất.

Những ý kiến trái chiều xoay quanh cách ứng xử, thời lượng xuất hiện trên truyền hình cùng hàng loạt bình luận tiêu cực trên mạng xã hội thời gian qua đã phần nào ảnh hưởng đến hình ảnh của nữ diễn viên Bạch Lộc. Trong bối cảnh đó, bộ phim cổ trang “Mạc Ly” được kỳ vọng sẽ trở thành cơ hội quan trọng để cô lấy lại thiện cảm khán giả bằng chính năng lực diễn xuất. Tuy nhiên, những phản hồi ban đầu dành cho tác phẩm lại chưa thực sự khả quan như mong đợi.

Mạc Ly được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng “Thịnh Thế Đích Phi”, vốn sở hữu lượng độc giả đông đảo trước khi lên sóng. Chính vì vậy, dự án từng nhận được sự chú ý lớn ngay từ giai đoạn công bố.

Thế nhưng, sau khi phát sóng, không ít khán giả cho rằng bản truyền hình đã thay đổi khá nhiều so với nguyên tác. Từ bối cảnh, tuyến nhân vật cho đến các tình tiết quan trọng đều được điều chỉnh theo hướng quen thuộc của dòng phim cổ trang – ngôn tình hiện nay, khiến nhiều người tiếc nuối so với tinh thần ban đầu của tác phẩm.

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Trong nguyên tác, nữ chính là người thông minh, có nền tảng gia tộc vững chắc và từng bước khẳng định bản thân bằng trí tuệ. Trong khi đó, phiên bản phim lại đẩy nhân vật vào mô-típ bi kịch, liên tục đối mặt biến cố để tạo động lực trả thù. Nam chính cũng được xây dựng theo hướng lạnh lùng, nhiều xung đột tình cảm, thay vì hình tượng điềm tĩnh, bản lĩnh như bản gốc.

Không chỉ nội dung, tạo hình nhân vật cũng trở thành đề tài tranh luận. Một số ý kiến cho rằng phong cách quay chân thực, hạn chế chỉnh sửa đã vô tình làm lộ khuyết điểm ngoại hình của diễn viên trong một số phân cảnh, đặc biệt là cảnh thành hôn của Bạch Lộc gây nhiều bàn luận.

Bên cạnh chất lượng nội dung, “Mạc Ly” còn vướng tranh cãi liên quan đến đội ngũ biên kịch. Biên kịch Mông Kỳ Kỳ từng lên tiếng cho rằng nhóm của cô bị thay thế dù đã tham gia phát triển dự án từ trước. Tuy nhiên, phía ê-kíp sản xuất và biên kịch hiện tại đã bác bỏ cáo buộc, khẳng định việc thay đổi nhân sự xuất phát từ yêu cầu chuyên môn và được quyết định từ sớm.

Kỳ vọng lớn nhưng 'Mạc Ly' vẫn chưa giúp Bạch Lộc trở lại đỉnh cao? - Ảnh 2

Dù các tranh cãi chưa có kết luận rõ ràng, chúng vẫn khiến bộ phim thu hút thêm sự chú ý ngoài yếu tố nghệ thuật. Tuy vậy, với những phản hồi còn nhiều trái chiều về kịch bản và sản xuất, “Mạc Ly” hiện chưa tạo được cú hích đủ lớn để giúp Bạch Lộc cải thiện vị thế.

Trong bối cảnh khán giả ngày càng khắt khe, danh tiếng hay độ phủ sóng là chưa đủ. Điều công chúng chờ đợi vẫn là một tác phẩm thực sự thuyết phục để chứng minh năng lực của nữ diễn viên trên màn ảnh.

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