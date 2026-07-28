Cặp vợ chồng sốc nặng và không tin vào mắt mình khi phát hiện cọc tiền chôn trong ngôi nhà cũ

Trong một video TikTok lan truyền với gần 200.000 lượt xem, thứ trông giống như một lon sơn bẩn thỉu, mục nát và đầy côn trùng hóa ra lại là một khoản tiền hơn 1.000 bảng Anh (35 triệu đồng) được cất giấu từ trước khi cặp đôi sống ở đó.

Video 2 giờ 50 phút trước 2 giờ 50 phút trước An Nhi | Theo Phụ nữ sức khỏe

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