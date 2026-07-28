Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 28/07/2026 19:00

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà.

Tôi 35 tuổi, từng ly hôn và có một con gái riêng. Vợ cũ phản bội khiến tôi oán hận. Tôi không cho vợ gặp hay liên lạc với con như đòn trả thù khiến cô ấy cả đời này cũng phải hối hận. Sau khi ly hôn, vợ cũ ra nước ngoài. Nửa năm sau, tôi nhanh chóng kết hôn với Vy.

Vy là gái tân, hiền lành và nhân hậu, là giáo viên mầm non. Tôi quen biết cô ấy trong một lần cùng bạn bè đi làm từ thiện trong chùa. Vy ưa nhìn, thường xuyên đến chùa phụ giúp. Ngày đó nhìn thấy cô ấy chơi đùa với bọn trẻ trong chùa, tôi liền nghĩ đây có thể là người mẹ tốt cho con gái của mình. Tôi ích kỷ nghĩ cho con đầu tiên, nhưng tôi cũng có tình cảm chân thành với Vy. 

Biết Vy chưa từng kết hôn lại lấy đàn ông từng ly hôn như tôi sẽ chịu thiệt thòi trong mắt người khác, nên tôi hết lòng chăm lo cho cô ấy và gia đình vợ. Tôi đưa vợ tiền để gửi về nhà, giúp bố mẹ cô ấy sửa chữa nhà. Bố mẹ cô ấy ban đầu không thích tôi, nhưng thấy sự kiên trì và thật lòng của tôi thì dần trở nên quý mền tôi. Từ ngày về sống cùng nhau, Vy yêu thương và chăm sóc cho con riêng của chồng như con ruột của mình.

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì 'sững người' khi biết sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thông thường tôi và vợ sẽ ngủ một phòng, con gái 6 tuổi của tôi sẽ ngủ riêng. Nhưng gần đây, bỗng dưng vợ tôi nói muốn ngủ cùng con, con bé cũng nói muốn được ngủ với mẹ vài hôm. Tôi nghe thế thì thấy lạ nhưng vẫn đồng ý. Dù sao cả hai gần gũi với nhau hơn thì tình cảm càng gắn bó.

 

Hôm đó, vợ tôi sang phòng con gái từ 8 giờ tối, nói là muốn sang đọc truyện cho con nghe trước khi ngủ. Đến khoảng 9 giờ thì tôi đi ngang qua phòng ngủ của con gái, nhẹ nhàng mở hé cửa ra xem hai mẹ con đang làm gì. Cảnh tưởng trước mặt khiết tôi chết sững.

Con gái tôi đang cầm điện thoại của vợ để gọi video call. Tôi nghe giọng của người bên kia thì biết ngay đó là vợ cũ của mình. Tôi thật sự tức giận, tôi không muốn cô ta liên lạc với con gái mình, cô ta không xứng đáng làm mẹ của con tôi. Tôi đi tới giật điện thoại trên tay con, định lôi vợ vào phòng nói chuyện thì nghe tiếng con gái khóc nấc lên:

“Bố ơi bố đừng la mẹ Vy, là do con khóc đòi mẹ Vy gọi cho mẹ Phượng (tên vợ cũ của tôi). Bố đừng la mẹ Vy, con xin lỗi bố”.

Tôi thấy con khóc thì lòng mềm đi, vội dỗ con nín. Tôi hứa với con sẽ không la vợ thì con bé mới nín khóc rồi ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Khi về phòng, vợ tôi xin lỗi tôi rồi nói:

“Em biết anh giận vợ cũ nhưng con gái anh đâu có lỗi gì. Mình được nhìn mặt ba mẹ mà lại bắt con gái mình không được nhìn thấy mẹ thì sao mà được hả anh? Em biết anh giận em nhiều chuyện, nhưng mà em cũng chỉ vì thấy thương con bé thôi. Trẻ con thì đâu có tội tình gì đâu anh”.

Tôi không trả lời vợ, cũng không tức giận với cô ấy nữa. Nhưng trong lòng tôi vẫn còn cái gai khó nhổ vì bị vợ cũ phản bội. Tôi cũng biết mình không đúng khi bắt con không được gặp mẹ, chắc tôi cần thêm thời gian. Qua chuyện này, tôi càng yêu thương người vợ hiện tại của mình hơn. Cô ấy tin tưởng tôi nên mới không ghen tuông với vợ cũ, lại còn vì con gái của tôi mà lén liên lạc với vợ cũ. Tôi thật sự rất nể trọng và biết ơn cô ấy.

Thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi sốc

Thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi sốc

Người chị hàng xóm hay gọi yêu thương là chồng hóa ra là anh rể của tôi. Khi anh ấy phát hiện ra tôi thì cũng ngẩn người. Tôi quá mức căm phẫn, lao vào anh ta để hỏi cho ra lẽ. Nhưng anh rể lại kéo tay tôi nói rằng muốn gặp riêng tôi để nói chuyện.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu và nhân tình, lật tấm chăn lên tôi sốc suýt đột quỵ

Xông vào khách sạn bắt tại trận con dâu và nhân tình, lật tấm chăn lên tôi sốc suýt đột quỵ

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Tai nạn nghiêm trong, xe buýt lật úp trên đường, 1 người tử vong, 26 người bị thương

Tai nạn nghiêm trong, xe buýt lật úp trên đường, 1 người tử vong, 26 người bị thương

Video 1 giờ 50 phút trước
Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Thấy vợ đòi ngủ chung với con riêng, chồng vô tình nghe lén thì "sững người" khi biết sự thật

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, 3 con giáp tiền về trĩu túi, phúc cao hơn núi, lộc nhiều hơn sông, giàu sang no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cặp vợ chồng sốc nặng và không tin vào mắt mình khi phát hiện cọc tiền chôn trong ngôi nhà cũ

Cặp vợ chồng sốc nặng và không tin vào mắt mình khi phát hiện cọc tiền chôn trong ngôi nhà cũ

Video 2 giờ 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Con gái 8 tuổi ngủ một mình mà sáng ra cứ than chật, xem camera mẹ khóc ngất

Con gái 8 tuổi ngủ một mình mà sáng ra cứ than chật, xem camera mẹ khóc ngất

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/7/2026, 3 con giáp được Thần Tài gõ cửa, mỏi tay đếm tiền, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại', vượng đường thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4,5 mét ẩn náu trong đống phế liệu sau khi gây hoảng loạn khu dân cư

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4,5 mét ẩn náu trong đống phế liệu sau khi gây hoảng loạn khu dân cư

Video 3 giờ 50 phút trước
NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

NÓNG: Dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp

Đời sống 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 29/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Tư 29/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Loại quả tím ngắt rẻ như cho ngoài chợ: 'Vũ khí' ngầm giúp hạ đường huyết, chặn đứng tiểu đường cực đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

Giá vàng hôm nay, ngày 28/7/2026: Quay đầu giảm mạnh

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thấy thông gia quê mùa nên xem thường, mẹ tôi lặp tức đáp: 'Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới'

Thấy thông gia quê mùa nên xem thường, mẹ tôi lặp tức đáp: 'Tôi mang 3 tỷ lên cho con gái mua nhà mới'

Thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi sốc

Thương chị hàng xóm một mình nuôi con, đến khi thấy mặt chồng của chị ấy tôi sốc

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả hai nhìn nhau xấu hổ vì sự hiểu lầm

Vợ đẻ rơi con bên lề đường, chồng hối hả chạy vào viện rồi cả hai nhìn nhau xấu hổ vì sự hiểu lầm

2 năm sau ly hôn, tôi "tái hợp" chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi lặng người

2 năm sau ly hôn, tôi "tái hợp" chồng cũ, câu nói của anh sau đó càng khiến tôi lặng người

Đêm tân hôn bất ngờ thấy bất thường ở vợ, tôi gặng hỏi thì đau đớn trước bí mật của cô ấy

Đêm tân hôn bất ngờ thấy bất thường ở vợ, tôi gặng hỏi thì đau đớn trước bí mật của cô ấy

Chồng dọn ra ở với nhân tình, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức

Chồng dọn ra ở với nhân tình, vợ gửi 1 tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ khiến chồng về nhà ngay lập tức