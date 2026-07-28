Bắt sống trăn khổng lồ dài 4,5 mét ẩn náu trong đống phế liệu sau khi gây hoảng loạn khu dân cư

Đoạn clip cho thấy hàng chục tín đồ và người dân địa phương tập trung bên ngoài một cửa hàng khi các nhân viên lâm nghiệp cẩn thận bắt giữ con trăn đá Ấn Độ dài 4,5 mét ở Gorakhpur, Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 25/7.

Video 3 giờ 50 phút trước 3 giờ 50 phút trước Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

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