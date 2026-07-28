Người đàn ông tử vong khi bị voi dữ tấn công trên phố khiến người xem thót tim

Đoạn clip cho thấy con voi quay sang tấn công người lái xe trên một con phố đông đúc ở Chandan Nagar, Ấn Độ, sau khi người này được cho là đã đánh vào đầu nó bằng một cây gậy. Sau đó, con vật quấn vòi quanh Vijay, quật ông ta xuống đất và giẫm đạp mạnh lên chân, lưng và bụng.

Video 2 giờ 4 phút trước 2 giờ 4 phút trước Vân Anh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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