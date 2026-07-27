Bò tót nhảy qua hàng rào sân vận động rồi lao vào đám đông khiến nhiều người la hét bỏ chạy tán loạn

Đám đông vui vẻ đã tụ tập tại quận Castilla thuộc Coyaima, Tolima, để kỷ niệm lễ hội ngày 20/7, một truyền thống mà con vật được thả vào đấu trường và người dân được khuyến khích chọc ghẹo và trêu chọc con bò đang nổi giận.
Video 2 giờ 46 phút trước

Hương Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

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